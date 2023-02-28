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Сегодня, 12:56

В мэрии Уфы назвали наиболее паводкоопасные районы столицы

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Начальник УГЗ столицы Башкирии Рафаэль Ахметов на оперативном совещании в мэрии Уфы назвал наиболее паводкоопасные районы города. По его данным, при средних уровнях подъема воды (600-700 см) в зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадают территории Демского, Кировского и Ленинского районов, а максимальные значения (750-990 см) могут затронуть все 7 районов, где расположены 4476 жилых домов и 1551 садовый участок.

Минимальный же уровень, который составляет от 300 до 550 см, может доставить неприятности на дорогах к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон» в Демском, а также между Романовкой и улицей Козарез в Ленинском районе Уфы.

«По данным снегосъемок, проведенных Башгидрометом, запасы воды в снежном покрове на 20 февраля в целом по бассейну реки Белой на 10-30% меньше нормы, в бассейне реки Демы на 17% больше средних многолетних значений на декаду. Официальный прогноз по развитию весеннего половодья в 2023 году поступит в двадцатых числах марта», — отметил Рафаэль Ахметов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии предотвратили подтопление придомовых территорий села Новонагаево.

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