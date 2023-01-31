В Башкирии предотвратили подтопление придомовых территорий села Новонагаево

Жители Башкирии сообщили в экстренные службы о том, что произошел выход воды на поверхность промерзшей реки Чишма в Краснокамском районе.

«Это привело к угрозе подтопления придомовых территорий села Новонагаево. Муниципалитетом была организована работа по пробивке льда в русле реки», — сообщил 31 января на оперативном совещании в ЦУРе председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Как информировал «Башинформ», сейчас в республике началась работа по безаварийному прохождению паводкового сезона — 2023. В частности, с администрациями городов и районов заключаются договоры на взрывные операции, которые организуют на затороопасных участках рек.