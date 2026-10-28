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16:22 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Башкирии волонтёров гуманитарных конвоев обучили навыкам первой помощи

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ОНФ в РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: ОНФ в РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Уфе Народный фронт организовал мастер-класс по оказанию первой помощи для волонтёров гуманитарных конвоев группы единомышленников «За Победу!». Обучение добровольцев, доставляющих на фронт гуманитарные грузы, провели анестезиолог-реаниматолог, представитель сообщества «Друзья медицины Донбасса», инструктор по военно-медицинской подготовке Андрей Спиридонов и медик штурмового подразделения, ветеран СВО, инструктор по первой помощи Альмира Сабанчина.

Волонтёры научились останавливать сильные кровотечения, правильно накладывать жгуты и турникеты, а также давящие и окклюзионные повязки. Отдельное внимание инструкторы уделили средствам бронезащиты и эвакуации пострадавших из автомобиля.

У Андрея Спиридонова опыт оказания помощи связан с работой в боевых условиях. В настоящее время он регулярно обучает мужчин, заключивших контракт с Минобороны РФ, и готовится отправиться в зону специальной военной операции.

ОНФ в РБ предоставлено ИА «Башинформ»
ОНФ в РБ предоставлено ИА «Башинформ»
ОНФ в РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: ОНФ в РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
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Андрей Спиридонов считает, что люди, доставляющие гуманитарную помощь в зону СВО, должны постоянно совершенствовать знания по оказанию первой помощи, а также осваивать отдельные военно-медицинские дисциплины. Обучение поможет волонтёрам лучше подготовиться к возможным нештатным ситуациям в пути и своевременно оказать первую помощь пострадавшим, добавил инструктор.

«Гуманитарные конвои преодолевают большие расстояния, в том числе по территориям, близким к зоне боевых действий. В случае происшествия помощь может потребоваться ещё до прибытия медиков. Поэтому важно, чтобы добровольцы не только знали теорию, но и умели применять её на практике», — отметил Андрей Спиридонов.

Из Уфы на СВО отправили гуманитарный груз для военнослужащих из Башкирии
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Напомним, в октябре 2026 года в подразделения мотострелкового полка «Башкортостан» прибыла гуманитарная колонна, собранная по инициативе ОНФ в РБ. За два месяца «фронтовики» собрали несколько тонн груза, которые на передовую доставили волонтёры группы единомышленников «За Победу!».

Бойцы МСП «Башкортостан» получили гуманитарную помощь из родной республики
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Ранее из Башкирии на фронт прибыл 190-й гуманитарный конвой, доставивший помощь военнослужащим из республики в 25 воинских подразделениях. Сбор адресной помощи организовали министерства и ведомства республики, региональный исполком Народного фронта, администрации городов и районов, а также общественные организации и неравнодушные жители.

Из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 190-й гумконвой
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