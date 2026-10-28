В Башкирии волонтёров гуманитарных конвоев обучили навыкам первой помощи

В Уфе Народный фронт организовал мастер-класс по оказанию первой помощи для волонтёров гуманитарных конвоев группы единомышленников «За Победу!». Обучение добровольцев, доставляющих на фронт гуманитарные грузы, провели анестезиолог-реаниматолог, представитель сообщества «Друзья медицины Донбасса», инструктор по военно-медицинской подготовке Андрей Спиридонов и медик штурмового подразделения, ветеран СВО, инструктор по первой помощи Альмира Сабанчина.

Волонтёры научились останавливать сильные кровотечения, правильно накладывать жгуты и турникеты, а также давящие и окклюзионные повязки. Отдельное внимание инструкторы уделили средствам бронезащиты и эвакуации пострадавших из автомобиля.

У Андрея Спиридонова опыт оказания помощи связан с работой в боевых условиях. В настоящее время он регулярно обучает мужчин, заключивших контракт с Минобороны РФ, и готовится отправиться в зону специальной военной операции.