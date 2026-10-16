Из Уфы на СВО отправили гуманитарный груз для военнослужащих из Башкирии

Командир отделения младший сержант с позывным «Штепсель» из Мелеуза добавил, что все военнослужащие из Башкирии благодарны женщинам республики, которые неустанно продолжают делать всё, чтобы воины ни в чём не нуждались.

«Дома нас ждут матери, жёны, сёстры и дочери. Все они заполняют свободное время работой за самодельными станками, плетут маскировочные сети, которые очень нужны на передовой. Женщины с любовью готовят продукты питания, шьют одежду, закупают медикаменты. Земляки передают инструменты, расходные материалы. Это же всё нужно. Очень много делают для того, чтобы наша служба была лёгкой, насколько это возможно и чтобы мы ни в чём не нуждались», — сказал «Штепсель».

Ни шагу назад в деле поддержки воинов, отметил волонтёр из Михайловки Анатолий Шестаев. Мужчина с товарищами привёз передать несколько рулонов масксетей.

«Есть даже костюм „Леший“. И флаг башкирский, сплели у себя в цеху. Ну и вот вся наша продукция тоже здесь, которая уже не раз отправлялась ребятам на фронт. Бойцы на связь выходят, благодарят. Сейчас зима близко, уже нужны тёплые вещи, шапки, балаклавы, сухое горючее. Мы созваниваемся и стараемся в кратчайшие сроки собирать и отправлять всё, что просят», — сказал Анатолий Шестаев.

Руководитель группы поддержки «Своих не бросаем» Альфия Грифлёнкова из Агидели мать кадрового офицера, который выполняет боевые задачи с первых дней СВО. Рядом с ней женщины, которые тоже проводили на фронт любимых мужчин. В 2022 году Альфия Минулловна объединила их всех, чтобы помогать фронту.