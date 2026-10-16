Из Уфы на СВО отправили гуманитарный груз для военнослужащих из Башкирии

Сегодня в Уфе состоялась передача очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим из Башкирии. В состав груза вошли квадроциклы, дизельные генераторы, коптеры, цифровые радиостанции, приборы ночного видения, тепловизоры, электроника и резина для автомобилей мобильных огневых групп, словом всё то, что, по словам самих бойцов, напрямую влияет на эффективность выполнения задач и сохранение жизней.
АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») уже вложила в дело победы 1 миллиард рублей, став одним из ключевых партнёров Народного фронта.
Бойцов, приехавших за гуманитарным грузом, а также волонтёров приветствовал исполняющий обязанности руководителя администрации Главы республики Данияр Абдрахманов.
«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии. Мы передаём технику, которая так важна на фронте. Хочу сказать, что Республика Башкортостан с первых дней специальной военной операции включилась в помощь фронту. Мы отправили уже 189 гуманитарных конвоев общей массой более 21 тысячи тонн. Огромную работу проводит Народный фронт, чьи участники регулярно посещают зону специальной военной операции, поддерживают наших бойцов и словом, и необходимым оборудованием. В республике ежедневно, ежечасно мы также помогаем семьям и родственникам наших бойцов. У вас крепкий тыл. Живём и действуем под девизом „Всё для победы“», — сказал Данияр Абдрахманов.
Мероприятие прошло у памятника Мустаю Кариму, чьё имя стало символом патриотического воспитания. В беседе с «Башинформом» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в РБ Шамиль Валеев отметил, что сквер имени великого башкирского поэта-фронтовика, писателя и публициста стал центром, особенной точкой для волонтёров, которые помогают участникам СВО. По его словам, подвиг Мустая Карима находит новое воплощение среди тех, кто защищает Родину с оружием в руках.
«Самое важное, что происходит в истории нашей страны, происходит на передовой. Самое важное, что происходит в обществе, происходит здесь. Потому что в тылу всё для победы делают и волонтёры из „Масксети — щит Уфа“, и движение „За победу“, и многие другие неформальные патриотические организации, которых у нас в республике, наверное, тысяча, и счёта им нет. И эта помощь идёт с первых месяцев спецоперации. И сейчас очень важно, что мы всё делаем для победы вместе с крупным бизнесом, который вносит существенный вклад в приближение победы. Я думаю, сейчас такой момент, когда чуть-чуть меняется история и мы стали ещё на один шаг ближе к долгожданной победе. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Самое важное, что мы всё это делаем под сенью Мустая Карима, поэта и фронтовика, которому скоро исполнилось бы 107 лет. Я думаю, ему бы понравилось», — сказал Шамиль Валеев «Башинформу».
Ветеран СВО Яков Кугубаев рассказал «Башинформу», что сегодня гуманитарный груз подготовили и передают также волонтёры серебряного возраста и молодёжное крыло Народного фронта. По его словам, в рамках проекта «Всё для победы» помощь отправится в Луганск, Донецк, на другие территории, где идёт специальная военная операция, в том числе в Херсонскую и Запорожскую области.
Яков Кугубаев помог волонтёрам погрузить квадроциклы. Он отметил, что не понаслышке знает, насколько такая мототехника востребована на линии боевого соприкосновения.
«Мы на фронте ездили на квадроциклах. Очень нужная, важная и полезная техника, потому что, кроме того, что на них доставляются различные ресурсы для бойцов, они очень помогают при перевозке раненых. То есть штука незаменимая, — сказал Яков Кугубаев. — Спасибо всем, кто помогал покупать это оборудование, в частности эти квадроциклы, потому что они реально спасают жизни».
Он обратил внимание на то, что при желании приобрести или отправить кому-то радиостанцию всегда нужно выбирать цифровую рацию с программируемым радиомодулем.
«Чисто аналоговая рация в зоне СВО не подходит, потому что она прослушивается и может ещё больше навредить ребятам, нежели её отсутствие, — пояснил Яков Кугубаев. — Сегодня неравнодушные люди подходят, интересуются: „А что здесь происходит?“. Люди предлагают перечислить деньги в благотворительный фонд, который закупает оборудование. Либо спрашивают, что отправить ребятам самолично. Вы можете купить что-то и передать. Это, безусловно, тоже будет полезно, но предварительно надо уточнить, какое именно оборудование, техника или что ещё или на данный момент нужно».
Представитель гвардейской артиллерийской бригады «Ватан» с позывным «Барс» поблагодарил волонтёров, компанию и руководство республики.
«Вся эта гуманитарная помощь поможет нам при выполнении боевых задач, облегчит выполнение задач при доставке боеприпасов, продовольствия, личного состава на передовую, а также при эвакуации раненых. От всего личного состава отряда „Ватан“ хочу поблагодарить волонтёрскую организацию „Народный фронт“, компанию, руководство Республики Башкортостан. И от себя, и от командира отряда „Ватан“ сказать большое спасибо Республике Башкортостан. Вместе мы победим. Победа будет за нами», — обратился «Барс» к собравшимся землякам.
Командир отделения младший сержант с позывным «Штепсель» из Мелеуза добавил, что все военнослужащие из Башкирии благодарны женщинам республики, которые неустанно продолжают делать всё, чтобы воины ни в чём не нуждались.
«Дома нас ждут матери, жёны, сёстры и дочери. Все они заполняют свободное время работой за самодельными станками, плетут маскировочные сети, которые очень нужны на передовой. Женщины с любовью готовят продукты питания, шьют одежду, закупают медикаменты. Земляки передают инструменты, расходные материалы. Это же всё нужно. Очень много делают для того, чтобы наша служба была лёгкой, насколько это возможно и чтобы мы ни в чём не нуждались», — сказал «Штепсель».
Ни шагу назад в деле поддержки воинов, отметил волонтёр из Михайловки Анатолий Шестаев. Мужчина с товарищами привёз передать несколько рулонов масксетей.
«Есть даже костюм „Леший“. И флаг башкирский, сплели у себя в цеху. Ну и вот вся наша продукция тоже здесь, которая уже не раз отправлялась ребятам на фронт. Бойцы на связь выходят, благодарят. Сейчас зима близко, уже нужны тёплые вещи, шапки, балаклавы, сухое горючее. Мы созваниваемся и стараемся в кратчайшие сроки собирать и отправлять всё, что просят», — сказал Анатолий Шестаев.
Руководитель группы поддержки «Своих не бросаем» Альфия Грифлёнкова из Агидели мать кадрового офицера, который выполняет боевые задачи с первых дней СВО. Рядом с ней женщины, которые тоже проводили на фронт любимых мужчин. В 2022 году Альфия Минулловна объединила их всех, чтобы помогать фронту.
«Мы все вместе объявляем сборы и отправляем много нужного на СВО. В предыдущий раз 11 октября в День Республики передали крупную партию гуманитарной помощи. Сегодня воины увезут наши сети», — сказала женщина.
Фронт и тыл связаны не словами, а конкретными делами. Сегодня бойцы из Башкирии увезут в зону СВО в свои подразделения не просто технику, генераторы и спецоборудование, а серьёзный вклад народа в победу.
Ранее в подразделения мотострелкового полка «Башкортостан» прибыла гуманитарная помощь, которую оказали предприниматели, общественники, спортсмены. С инициативой организовать сбор гуманитарного груза на оперативном совещании правительства Башкирии выступил руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин. Глава республики Радий Хабиров поддержал предложение «фронтовиков».
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