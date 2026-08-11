Для полка «Башкортостан» сформируют партию гуманитарного груза

Только за первое полугодие 2026 года представители ОНФ совершили 68 гуманитарных выездов в зону проведения СВО, доставили более 210 тонн грузов. Помощь получили 73 подразделения. Военнослужащим передано 25 автомобилей, а также БПЛА, медицинское оборудование, средства связи и наблюдения, электрогенераторы, маскировочные сети, одежда и другое имущество по адресным заявкам.

«11 команд Народного фронта выезжают с конвоями и осуществляют помощь по всей линии боевого соприкосновения. Путь в волонтерство у каждого из них, конечно, свой, но все они очень похожи. Например, Сергей Мусихин, больше известный под позывным „Грек“, является координатором добровольческого сообщества „Команда „Грека“. Осенью 2022 года Сергей Владимирович был мобилизован. По производственной необходимости был отозван на предприятие. С этого времени, ежемесячно „Грек“ собирает гуманитарные грузы, формирует конвои и лично доставляет их в зону специальной военной операции. За плечами Альфреда Сафина — 66 гуманитарных миссий в зону СВО. Сейчас он находится в 67-й поездке. Азамат Гильмуллин и Андрей Лукьянов — двое друзей, которые стояли у истоков группы единомышленников „За Победу!“», — рассказал Виталий Брыкин.