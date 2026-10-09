Бойцы МСП «Башкортостан» получили гуманитарную помощь из родной республики

Напомним, ранее с инициативой организовать сбор гуманитарной помощи на оперативном совещании правительства Башкирии выступил руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин. Глава республики Радий Хабиров поддержал предложение «фронтовиков».
За два месяца «фронтовики» собрали несколько тонн гуманитарного груза. Для башкирских военнослужащих жители Башкирии подготовили квадрокоптеры Mavic, несколько рулонов маскировочной сети, теплоизоляционный материал для блиндажей, инструменты, генераторы, медикаменты, автомобильные шины, продукты питания, гигиенические принадлежности, а также адресные посылки и многое другое, что нужно солдатам на передовой. Имущество поместилось в три грузовых фургона и один легковой автомобиль с прицепом. Конечно, такого количества не много, но всё же борта приняли практически весь собранный груз.
В день убытия колонны, до того как она покинула Уфу, во время погрузки гуманитарной помощи агентству «Башинформ» удалось поговорить с участниками гуманитарной миссии.
Руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин рассказал агентству, что гуманитарку для мотострелкового полка «Башкортостан», а также первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова и других подразделений, где служат выходцы из нашей республики, собрали в течение августа и сентября.
«В сборе помогли волонтёрские группы, а также Союз журналистов республики, радио „Юлдаш“, „Ашкадар“, „Спутник“, телеканалы БСТ и „Тамыр“. Журналисты приготовили для военнослужащих национальное угощение чак-чак. Груз доставят активисты группы „За победу“. В его составе много необходимого, но также есть и приятные „мелочи“, например волонтёры из Баймакского района приготовили ароматные, хрустящие сухарики. Правда, объём ограничен возможностями машин, они не такие большие, поэтому отправляем, сколько можем. Часть груза останется, его отправим следующим рейсом. Вся республика оказала неоценимую помощь нашему полку. Ребятам важна любая весточка из дома. Они ждут нас», — сказал Виталий Брыкин.
За рулём грузового Ford Transit в очередной раз поехал Альфред Сафин. Рядом с ним напарник Ильдус Гайнуллин. Пока мужчины в который раз осматривали шасси, двигатель, колёса, рассказали о предстоящей поездке.
«Ребята попросили привезти домашнюю лапшу и соленья, а ещё чай с башкирскими травами и, конечно же, свежий мёд. Наверное, их можно считать особо ценным грузом, — сказал с улыбкой Альфред. — Также бойцам везём футболки, носки, бельё, мыло и другие гигиенические принадлежности. В общем, машина забита под завязку. Везём приветы от родственников воинов и тепло родного края. Честно говоря, это тоже важно для солдат».
Сафин и другие водители будут ехать практически без остановок, сменяя друг друга за рулём каждые четыре или три часа. Остановки будут, за считанные минуты надо успеть перекусить, оправиться, размять затёкшую спину и снова в путь. Кстати, в дорогу водителям предоставляют еду (бесплатно!) сотрудники столовой одного из университетов Уфы, предприниматели, специализирующиеся на общепите. В составе «сухпайка» — вторые блюда, салаты, выпечка.
«Многие нам помогают. Автосервис обеспечивает запчастями, меняют масло, перебирают „ходовку“. Благодаря их помощи моя машина уже более 71 раз съездила на фронт. Благодаря поддержке товарищей машина всегда на ходу, в любое время суток готова выезжать», — добавил Альфред Сафин.
В тот вечер на погрузку гуманитарной помощи пришли священнослужители. Настоятель храма Архангела Михаила в селе Михайловка Уфимского района отец Георгий и Валиулла-хазрат мечети «Гуфран» в Уфе благословили волонтёров, пожелали им доброго пути и попросили передать воинам, что молятся за них и их семьи.
«Здесь собрана помощь народа. Кто-то помогает финансово, другие приносят вещи, а есть те, кто их формирует и отвозит на передовую. Каждый помогает воинам, чем может. Мы отправляем на СВО иконы. Освящаем гуманитарный груз, собранный с любовью. С ним отправляем нашим бойцам Божье благословение. Всё, что бойцам требуется, мы стараемся по силам собирать и отправлять. Вы спрашиваете, появилась ли у ребят на фронте вера в Бога? Егор Летов пел: „Не бывает атеистов в окопах под огнём“. Поэтому люди на войне обращаются к Богу. Воины молятся, потому что без молитвы сейчас в нашем мире невозможно жить», — сказал отец Георгий.
«Молимся, чтобы ребята побыстрее вернулись с победой, живыми и здоровыми. Пусть чувствуют, что они не одни, что мы их здесь поддерживаем, любим и ждём. Там ведь разные люди служат. Они чьи-то дедушки, отцы, мужья, братья, сыновья. Но они все герои. Это люди, благодаря которым мы здесь, в Башкирии, спокойно и мирно живём. Решиться отправиться на фронт дано не каждому. Но мужчины сделали выбор. Молимся за тех, кто выбрал путь воина, и просим Господа помогать им в их священном деле. А кто-то должен быть и здесь, чтобы отправлять нашим солдатам частичку домашнего тепла и заботы», — добавил Валиулла-хазрат.
На погрузке гуманитарного груза познакомились с Алексеем Елизарьевым. По словам Алексея, он часто приходит на эту работу. Принимает участие в описи груза, его сортировке и так далее. Если раньше он больше помогал удалённо, то теперь — плотно и на месте.
Алексей сам принимал участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. Гуманитарную деятельность начал после того, как его друг, ушедший в зону СВО, попросил радиостанции. Алексей с товарищами приобрели требуемое. На тот момент его друг освобождал Курскую область, а там тогда было очень «горячо».
На отправку гуманитарной колонны Алексей пришёл с сыном. Сначала брал его с собой, чтобы подросток увидел, осознал и понял, чем занимаются волонтёры. Сейчас сын ждёт этого дня с нетерпением.
«Сын очень патриотично воспитан. Если честно, я ему этого не давал. Сын читает исторические сайты, смотрит любимые каналы „Звезда“, „Победа“ и другие подобные. Очень много знает об истории Великой Отечественной войны, изучает военную технику тех лет. Понимаете, в 2014 году кто-то смотрел чемпионат мира по футболу в Бразилии, а кто-то в это время помогал Крыму и Донбассу. Вот я думаю, что не только мне, но и Савелию будет что сказать своим детям спустя годы», — отметил Алексей Елизарьев.
Наконец, груз уложен, закреплён и укрыт. Колонна готова выдвигаться. Виталий Брыкин, напутствуя товарищей, поблагодарил их за отвагу и пожелал счастливого пути.
«Спасибо всем, кто собирает гуманитарный груз, формирует его и отправляются в дорогу, которая за последнее время стала беспокойной. Но ни разу никто не отказался ехать с помощью бойцам на передний край. Спасибо всем волонтёрам республики, которые вместе, в едином порыве помогают, собирают, отправляют, переживают. Потому что каждая, пусть даже незначительная, вещь всё равно является весточкой с родины, и это очень важно для наших воинов. В добрый путь», — пожелал Виталий Брыкин.
Колонна благополучно добралась до места назначения. Бойцы МСП «Башкортостан» встретили волонтёров с горячими объятиями. На встречу с ними пришёл и Рафик Ахметшин с позывным «Журналист».
«Дорогие наши волонтёры, земляки, от имени всех бойцов нашего полка говорю вам огромное спасибо. Когда мы увидели машины с гуманитарным грузом, приехавшие из родной республики, на душе стало теплее. Вы проделали огромный путь, рискуя собой, чтобы привезти нам не просто вещи и технику, а частичку родного дома. Спасибо за вашу самоотверженность, за то, что не остаётесь в стороне и поддерживаете нас в самые трудные минуты. Ваша помощь — это не только провизия и снаряжение, это мощный тыл, который даёт нам силы выполнять поставленные задачи. Мы чувствуем вашу поддержку и поддержку всего Башкортостана. Победа будет за нами! Низкий вам поклон и крепкого здоровья», — сказал Рафик Ахметшин.
После тёплых слов и объятий волонтёры и военнослужащие приступили к разгрузке. Несмотря на усталость после долгой дороги, мужчины работали быстро и слаженно. Волонтёры вернулись домой, но их работа не останавливается. Уже сейчас идёт новый сбор помощи, неравнодушные жители республики начали готовить посылки.
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