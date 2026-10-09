Бойцы МСП «Башкортостан» получили гуманитарную помощь из родной республики

Сафин и другие водители будут ехать практически без остановок, сменяя друг друга за рулём каждые четыре или три часа. Остановки будут, за считанные минуты надо успеть перекусить, оправиться, размять затёкшую спину и снова в путь. Кстати, в дорогу водителям предоставляют еду (бесплатно!) сотрудники столовой одного из университетов Уфы, предприниматели, специализирующиеся на общепите. В составе «сухпайка» — вторые блюда, салаты, выпечка.

«Многие нам помогают. Автосервис обеспечивает запчастями, меняют масло, перебирают „ходовку“. Благодаря их помощи моя машина уже более 71 раз съездила на фронт. Благодаря поддержке товарищей машина всегда на ходу, в любое время суток готова выезжать», — добавил Альфред Сафин.

В тот вечер на погрузку гуманитарной помощи пришли священнослужители. Настоятель храма Архангела Михаила в селе Михайловка Уфимского района отец Георгий и Валиулла-хазрат мечети «Гуфран» в Уфе благословили волонтёров, пожелали им доброго пути и попросили передать воинам, что молятся за них и их семьи.

«Здесь собрана помощь народа. Кто-то помогает финансово, другие приносят вещи, а есть те, кто их формирует и отвозит на передовую. Каждый помогает воинам, чем может. Мы отправляем на СВО иконы. Освящаем гуманитарный груз, собранный с любовью. С ним отправляем нашим бойцам Божье благословение. Всё, что бойцам требуется, мы стараемся по силам собирать и отправлять. Вы спрашиваете, появилась ли у ребят на фронте вера в Бога? Егор Летов пел: „Не бывает атеистов в окопах под огнём“. Поэтому люди на войне обращаются к Богу. Воины молятся, потому что без молитвы сейчас в нашем мире невозможно жить», — сказал отец Георгий.