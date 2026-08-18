ОНФ объявил сбор гуманитарной помощи для бойцов полка «Башкортостан»

Справка ИА «Башинформ»

Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» создан в 2023 году. Инициатива исходила от ветеранов и участников СВО. Их поддержал Радий Хабиров. Глава и предложил дать новому подразделению имя «Башкортостан».

В состав вошли 18 башкирских именных подразделений, каждое из которых назвали в честь героев Великой Отечественной войны из Республики Башкортостан, чьи имена навсегда вписаны в историю республики и страны.

Боевые задачи успешно выполняют три мотострелковых батальона, танковый батальон, артиллерийский дивизион, штурмовой отряд, две артиллерийские батареи, рота снайперов, разведывательная рота, медицинская рота, инженерно-сапёрная рота, рота материального обеспечения, ремонтная рота, рота управления, а также взвод военной полиции и взвод РХБЗ. На базе полка также сформирован специальный отряд «Айгир» по работе с беспилотными летательными устройствами.

Три мотострелковых батальона названы в честь героев Советского Союза Тагира Кусимова, Миннигали Губайдуллина и легендарного командира партизан Даяна Мурзина. Танковый батальон назван в честь Героя Советского Союза Сергея Зорина. Штурмовой отряд получил имя Гази Загитова, водрузившего знамя Победы на Рейхстаг.

Артдивизион назван в честь командира артиллерийского взвода 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугина Нагаева. Двум артиллерийским батареям присвоены имена Героев Советского Союза Шарифа Сулейманова, Алексея Сухорукова. Рота снайперов получила имя одного из лучших снайперов Второй мировой войны Ахата Ахметьянова, разведывательная рота — партизанского командира Вафы Ахмадуллина, медицинская рота — командира медсанчасти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Ахмета Давлетова, инженерно-сапёрная рота — Героя Советского Союза Георгия Ветошникова.

В июне 2023 года полк окончательно сформировали. Перед отправкой на передовую личный состав прошёл боевое слаживание на полигоне в Самарской области. Глава республики лично посещал бойцов в этот период, и, как отмечало командование, Радий Хабиров приезжал не с пустыми руками, республика в полном объёме обеспечивала военнослужащих всем необходимым — от дров и продуктов до обмундирования и техники.

В августе 2023 года «Башкортостан» приступил к выполнению задач спецоперации. С самого начала своего боевого пути башкирское подразделение проявило себя как одно из самых надёжных и боеспособных.

Заслуги полка получили высокое признание. В полку уже есть два Героя России — Андрей Мигунов и Ильдар Суфияров (посмертно). В июне 2026 года мотострелковому полку вручили боевое знамя Министерства обороны РФ. Глава республики назвал это событие важным ритуалом и признанием оборонным ведомством подразделения ведущим, покрывшим себя неувядающей славой.

Мотострелковый полк «Башкортостан» находится под постоянным вниманием и опекой республики. Радий Хабиров регулярно приезжал на фронт, встречался с воинами и продолжает оставаться на связи с командованием.