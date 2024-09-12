В Башкирии увековечат память героев СВО

Главное в управленческой деятельности — это правильно расставленные приоритеты, и один из них — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров на торжественной церемонии вступления в должность Главы Башкортостана. Он отметил, что в республике будут сохранены все меры региональной поддержки участников СВО и членов их семей.

«Всё, о чём я сегодня говорил — укреплении экономики, общественно-политической стабильности — должно служить решению главной задачи, которая стоит перед нашей страной и республикой — поддержка специальной военной операции. Башкортостан вносит достойный вклад в решение её задачи. Воины именных подразделений проявляют в боях стойкость и мужество. Растёт поток добровольцев-контрактников. Мы отправили в зону СВО более 130 гуманитарных конвоев. Наши медики сегодня спасают жизни бойцов, оказывают помощь жителям новых российских регионов. Дорожники, строители, коммунальщики из Башкортостана делают всё для налаживания там мирной жизни.

С ветеранами специальной военной операции работают наши фонды. Мы сохраним все 40 мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Продолжим совершенствовать работу по медицинской реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО», — сказал Радий Хабиров.