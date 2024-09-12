В Башкирии увековечат память героев СВО

Главное в управленческой деятельности — это правильно расставленные приоритеты, и один из них — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров на торжественной церемонии вступления в должность Главы Башкортостана. Он отметил, что в республике будут сохранены все меры региональной поддержки участников СВО и членов их семей.
«Всё, о чём я сегодня говорил — укреплении экономики, общественно-политической стабильности — должно служить решению главной задачи, которая стоит перед нашей страной и республикой — поддержка специальной военной операции. Башкортостан вносит достойный вклад в решение её задачи. Воины именных подразделений проявляют в боях стойкость и мужество. Растёт поток добровольцев-контрактников. Мы отправили в зону СВО более 130 гуманитарных конвоев. Наши медики сегодня спасают жизни бойцов, оказывают помощь жителям новых российских регионов. Дорожники, строители, коммунальщики из Башкортостана делают всё для налаживания там мирной жизни.
С ветеранами специальной военной операции работают наши фонды. Мы сохраним все 40 мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Продолжим совершенствовать работу по медицинской реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии также сказал, что в республике будет принята программа по увековечиванию памяти погибших военнослужащих СВО.
«Мы всегда будем чтить воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают отечество. Мы склоняем голову перед теми, кто геройски сложил голову на полях сражений и сделаем всё, чтобы память о них навсегда сохранилась в благодарной памяти потомков. Сегодня в этом зале родители, супруги, дети павших героев. Низкий вам поклон», — сказал Радий Хабиров.
Радий Хабиров поручил администрации Главы Башкирии проработать меры, касающиеся ветеранов спецоперации. Он отметил, что их опыт будет полезен в работе в органах государственной и муниципальной власти.
«Есть ещё один важный момент. Сегодня мы должны думать и о будущем участников СВО, создавать для них условия, чтобы они успешно, в полной мере проявили себя в мирной жизни. Чтобы ветераны с активной жизненной позицией были, в том числе, задействованы в органах государственной и муниципальной власти, брали на себя управление муниципалитетами и республикой. Поручаю администрации Главы проработать соответствующие меры», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова.