Глава Башкирии озвучил планы до 2030 года

Радий Хабиров, вступая сегодня в должность Главы Башкортостана, обратился к жителям республики.

«Вступая в должность Главы Республики Башкортостан, прежде всего, хочу выразить всем вам искреннюю благодарность за доверие, оказанное мне на выборах. Считаю их результаты высокой оценкой работы нашей управленческой команды всех уровней, масштабной деятельности по повышению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы, благоустройству городов и сёл, укреплению позиций Башкортостана как одного из ведущих регионов страны», — заявил Радий Хабиров.

Он поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, который оказал доверие и «поддержал моё выдвижение на пост Главы Башкортостана». Радий Хабиров при этом отметил, что все эти годы Владимир Путин активно помогал в реализации важных начинаний в республике, оказывал определяющее влияние на развитие всех сторон её жизни.

Отдельно Глава Башкортостана поблагодарил участников СВО, которые сейчас, проявляя мужество и отвагу, защищают Отечество.

«Сегодня они здесь, в этом зале. Давайте мы их поприветствуем! Башкортостан и вся Россия гордятся вами! Ждем вас дома живыми, невредимыми и с победой!» — сказал Радий Хабиров.

Последние пять лет Башкортостан вместе со всей Россией отвечает на сложнейшие вызовы. Среди них — коронавирусная пандемия, жёсткие экономические санкции, противостояние военной агрессии против наших соотечественников на Донбассе, попытки расколоть наше общество.

Радий Хабиров поблагодарил силовые структуры — органы прокуратуры, УФСБ, МВД, Росгвардию, МЧС за обеспечение общественной безопасности, надёжную защиту от террористических и других угроз.

«Важно, что все эти непростые годы мы продолжали идти вперёд. Укрепили позиции Башкортостана в числе регионов-лидеров. Обеспечили рост промышленного производства, внутреннего регионального продукта, наполнение бюджета. Открыли много новых производств с современными рабочими местами. Создали промышленные кластеры, индустриальные и технопарки, особую экономическую зону „Алга“ — одну из лучших в стране. Усилили работу на международном направлении, выстроили технологическую кооперацию с партнёрами из дружественных стран, — констатировал Глава Башкортостана. — Я благодарю за активное участие в этой работе руководителей наших ведущих предприятий, которые также находятся в этом зале. Мы понимаем, насколько сложно решать эти задачи в условиях жёстких санкций. Но вам, уважаемые директора, удаётся это сделать».

Все эти годы в регионе успешно крепили единство и согласие. Большую роль в этом играют общественные движения и организации, выступающие фундаментом гражданского общества. Спасибо им за поддержку в решении близких для людей проблемных вопросов, добавил руководитель республики.

Он также поблагодарил представителей традиционных конфессий, которые вместе трудятся во благо общего дома — многонационального и многоконфессионального Башкортостана и России. При этом особо отметил важную роль в укреплении нашего единства Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России, шейх-уль-ислама Талгат-хазрата Таджуддина, Главы Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Уфимского и Башкортостанского Владыки Никона, других духовных лидеров.

«Сегодня имамы и священники, рискуя своей жизнью, поднимают боевой дух нашим воинам на передовой. Здесь, в этом зале — духовные наставники башкирских добровольческих батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Спасибо за вашу службу!» — сказал Радий Хабиров.

Как отметил Глава Башкортостана, в республике добились серьёзных успехов в развитии науки, образования, культуры, спорта. Создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, строим межвузовский кампус.

«Делаем всё для того, чтобы наша молодёжь получала образование здесь, в республике, а затем здесь же находила применение своим знаниям и талантам, — заявил он. — Среди стобалльников, победителей международных предметных олимпиад, поступивших в наши вузы, — Вадим Харисов, Арина Колосова, Дмитрий Ашихмин, Никита Когут. Они тоже в этом зале, и давайте их поприветствуем. Мы гордимся нашими ребятами, потому что в их руках — будущее республики».

Кроме того, за эти годы в регионе реализовали крупные инфраструктурные проекты. Вышли на рекордные объемы жилищного строительства. Полностью решили проблему «обманутых дольщиков». Начали преображать наши города и сёла, обновлять парки и скверы, общественные пространства. Сделали Башкортостан важной точкой на туристической карте России. Открыли новые музейные центры.

К юбилею Уфы построили спортивный объект мирового уровня — Дворец борьбы. В ближайшее время завершается строительство центра фехтования и комплекс гребного слалома. Все эти объекты станут площадками для международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится уже в октябре этого года.

«В целом продолжаем создавать условия для занятий спортом. А наши спортсмены, несмотря на трудности, добиваются высоких результатов на крупных всероссийских и международных соревнованиях, — подчеркнул Глава Башкортостана. — Сегодня в зале заслуженные мастера спорта России, завоевавшие недавно медали на ХVII Паралимпийских летних играх в Париже — Елена Прокофьева, Анна Кулинич-Сорокина, Богдан Мозговой, Андрей Николаев. Наши мужественные спортсмены в непростых условиях достойно отстояли спортивную честь России. Желаем вам здоровья, успехов и новых ярких побед!»

Кроме того, в регионе заботятся и поддерживают тех, кто особенно нуждается в этом, — семьи с детьми, особенно многодетные, старшее поколение, люди с ограниченными возможностями здоровья. Открытие Уфимского хосписа, ковид-госпиталей, хирургического корпуса республиканского онкодиспансера, центра детской онкологии и гематологии, республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют» и многих других учреждений стали важным продолжением большой работы по обеспечению доступности качественной медицинской помощи.

«Скажу о том, над чем мы будем работать в ближайшие пять лет. Наша основная задача — достижение национальных целей страны, которые перед нами поставил Президент Владимир Владимирович Путин. Главное — это люди. Мы несём ответственность за жизнь, здоровье и благополучие каждого из более 4 млн жителей республики. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 года, но мы должны жить до 78 лет. Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью, с удовольствием. Как мы говорим — долго, достойно и дома», — отметил Радий Хабиров.

Между тем программа «Башкирское долголетие» уже охватила сотни тысяч пожилых людей. Это важно, но главное — должна укрепляться экономика как основа роста благосостояния и качества жизни людей, заявил Радий Хабиров.

«Поэтому правительству республики поручаю: первое — довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, в идеале с учётом высокого потенциала нашей экономики — до 4 трлн рублей. Второе — за последние пять лет индекс промышленного производства вырос на 21 процент. Мы не будем сбавлять темпов и обеспечим ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов. Третье — довести объём инвестиций до 1,25 трлн рублей. Сейчас этот показатель у нас составляет 620 млрд рублей, — констатировал Радий Хабиров. — Для этого у нас созданы максимально благоприятные условия. Четвертое — необходимо увеличить ежегодный объём ввода жилья до 4 млн квадратных метров. Обеспечить при поддержке федерального центра строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для застройки территорий Забелья и Зауфимья. Пятое — за пять лет мы должны завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это абсолютно по силам — только за последние годы мы сумели построить почти 500 новых ФАПов».

В сфере дорожного строительства Глава Башкортостана поставил следующие задачи: увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85 процентов, а регионального/межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов; приступить к проектированию и началу строительства железнодорожной ветки Сибай–Подольск–Новорудная; завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе города Стерлитамака с расширением до четырёх полос; завершить проект «Южные ворота» и приступить к строительству Южного обхода с мостом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон»; начать реализацию проекта по развитию Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дёма–Иглино; в продолжение проекта «Восточный выезд» соединить тоннель через улицу Галле с трассой М-7.

«Мы хорошо понимаем, что наших жителей волнует состояние не только стратегических и крупных трасс, но и, в первую очередь, ближайших к ним межмуниципальных и местных дорог — до их села, дома. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей, — сказал Радий Хабиров. — Для решения этой важной проблемы мы создали Фонд фонящих дорог. Сейчас в нём — около 4,5 млрд рублей. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение этого Фонда на 1 млрд рублей, чтобы в 2030 году в нём было 9,5 млрд рублей».

В сфере культуры продолжится работа по строительству новых и ремонту действующих сельских домов культуры как главных центров творчества и общественной жизни на селе. В течение пяти лет необходимо завершить реконструкцию Госцирка, приступить к строительству Дома науки и культуры Башкортостана.

Одновременно в республике сделан существенный рывок в спортивной сфере. Тем не менее продолжится укрепление базы отрасли. В республике намерены построить легкоатлетический манеж, центр прогресса бокса и Академию тенниса. Продолжится ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет.

Кроме того, в Башкортостане продолжат укреплять инфраструктуру системы образования. За пять лет необходимо завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году по поручению президента страны программе капремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей.

В ближайшие три года должен принять первых студентов Межвузовский студенческий кампус. В этом году будут сданы в эксплуатацию Геномный центр и «Школу-21». Радий Хабиров поручил правительству республики совместно с ректорами университетов принять активное участие в инициированной президентом страны федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех наших вузов.

«Наш Президент определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития страны. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития — одной из лучших среди пилотных регионов», — сообщил Глава Башкортостана.

Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями в республике увеличат долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента.

В Башкортостане планируется запустить не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Разработать и передать производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по таким приоритетным направлениям, как фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.

«Продолжим поддержку науки — будем улучшать жилищные условия молодых учёных, создавать мега- и молодёжные лаборатории, привлекать к разработкам ведущих специалистов. Эти меры должны доказать свою эффективность. Наша задача — сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге», — отметил Радий Хабиров.

Главное в управленческой деятельности — это правильно расставить приоритеты, заявил руководитель региона.

«Всё, о чем я сейчас говорил — укрепление экономики, общественно-политической стабильности, — должно служить решению главной задачи, которая сейчас стоит перед нашей страной и республикой, — поддержка специальной военной операции, — убежден он. — Башкортостан вносит достойный вклад в решение её задач. Воины именных подразделений проявляют в боях стойкость и мужество. Растёт поток добровольцев-контрактников. Мы отправили в зону СВО более 130 гуманитарных конвоев. Наши медики сегодня спасают жизни бойцов, оказывают помощь жителям новых российских регионов».

Строители, дорожники, коммунальщики из Башкортостана делают всё для налаживания там мирной жизни. С ветеранами специальной военной операции работают республиканские фонды.

«Мы сохраним все 40 мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Продолжим совершенствовать работу по медицинской реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО. Примем программу по увековечиванию памяти наших героев. Мы всегда будем чтить воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают Отечество. Мы склоняем головы перед теми, кто геройски сложил голову на полях сражений и сделаем всё, чтобы память о них навсегда сохранилась в благодарной памяти потомков, — пообещал руководитель Башкортостана. — Сегодня в этом зале — родители, супруги, дети павших героев. Низкий вам поклон! Есть ещё один очень важный момент. Сегодня мы должны думать и о будущем участников СВО. Создавать для них условия, чтобы они успешно, в полной мере проявили себя в мирной жизни, чтобы ветераны с активной жизненной позицией были в том числе задействованы в органах государственной и муниципальной власти, брали на себя управление муниципалитетами и республикой. Поручаю администрации Главы проработать соответствующие меры».

Как заявил Радий Хабиров в ходе инаугурации, развитие республики — это результат усилий всех уровней власти, предприятий, бизнеса и общественных объединений. Он поблагодарил депутатский корпус Государственного Собрания — Курултая республики «за поддержку наших инициатив, оперативное принятие законодательных решений».

Он также поблагодарил правительство республики за конструктивный подход, эффективную работу по всем направлениям развития экономики и социальной сферы.

«Благодарю администрацию Главы республики, которая настойчиво проводит в жизнь принимаемые мною решения, обеспечивает контроль за успешной их реализацией. Благодарю глав администраций и депутатов представительных органов муниципальных образований, которые непосредственно ведут работу с людьми на местах, выполняют многие функции, которые им не свойственны, тем не менее успешно решают все ответственные задачи. Рассчитываю, коллеги, и в дальнейшем на такую же слаженную совместную работу на благо жителей нашей республики», — сказал Радий Хабиров.

Впереди — пять лет напряжённой работы. Они тоже будут непростыми, подчеркнул Глава Башкортостана.

«При этом мы не станем прикрываться трудностями последних лет. Это будет только нам мешать двигаться вперёд. А это сложное переломное время сделает нас только сильнее и сплочённее. Будем и дальше укреплять позиции Башкортостана как одного из ведущих промышленных, научных, образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны. Для этого у нас есть всё — природные ресурсы, многоотраслевая экономика, современная инфраструктура, высокие технологии и компетенции. А главное — люди, связывающие свою судьбу с будущим Башкортостана, видящие жизненные перспективы для своих детей и внуков здесь, на родной земле, стремящиеся вложить свой труд, знания, компетенции в процветание родного края, — заявил Радий Хабиров. — Мы уверенно смотрим вперёд, строим масштабные планы. Реализуем важные проекты и программы, которые сделают Башкортостан ещё более крепким и процветающим регионом. Дойдём до каждого дома, двора, подъезда, каждого человека. Убеждён — сообща мы обязательно решим все поставленные перед нами задачи. Хөрмәтле яҡташтар! Республика киләсәге — беҙҙең ҡулда! Беҙ бергә! Вместе мы преодолеем любые, самые сложные испытания. Воплотим в жизнь все наши планы. Мы едины и вместе мы победим! Вперёд, моя республика! Алға, Башҡортостаным!»