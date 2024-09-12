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12 Сентября , 10:47

Глава Башкирии назвал основную задачу управленческой команды

Глава Башкортостана Радий Хабиров 12 сентября на торжественной церемонии инаугурации сказал о том, над чем республика будет работать в ближайшие пять лет. По его словам, главное — это люди и их благополучие.

«Наша основная задача — достижение национальных целей страны, которые перед нами поставил президент России Владимир Путин. И главное — это люди. Мы несем ответственность  за здоровье и благополучие каждого из более 4 млн жителей республики. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 лет, но мы должны жить до 78 лет — такой должна быть средняя продолжительность жизни. Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью с удовольствием. Как мы говорим, долго, достойно, дома. Наша программа „Башкирское долголетие“ уже охватила сотни тысяч пожилых людей. Это важно, но главное, должна укрепляться экономика, как основа роста благосостояния и качества жизни людей», — отметил Глава РБ.

Ранее Радий Хабиров заявил о необходимости навести порядок во всех поликлиниках.

Автор:Ксения Калинина
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