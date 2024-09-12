В Башкирии до конца 2030 года планируют обновить все ФАПы

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе выступления на торжественной церемонии инаугурации заявил о необходимости навести порядок во всех поликлиниках.

«За пять лет мы должны завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это по силам — за последние годы мы сумели построить почти 500 ФАПов», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также обратил внимание, что ожидаемая продолжительность жизни в регионе должна вырасти до 78 лет.

«Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью, с удовольствием. Как мы говорим — долго, достойно и дома», - указал он.

Ранее «Башинформ» сообщал о вступлении в должность Главы Башкирии.