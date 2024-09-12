Радий Хабиров вступил в должность Главы Башкирии

Председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана.

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», - произнес текст присяги Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.