В ЦИК Башкирии озвучили итоговую явку по выборам

В понедельник в ЦИК Башкортостана прокомментировали итоговую явку и количество голосов на прошедших в республике выборах Главы.

— Явка избирателей составила 72,34%, — заявил зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов. — По избирательным кампаниям результат следующий. Радий Хабиров набрал голоса 80,21% избирателей, Иван Сухарев — 4,98%, Владимир Нагорный — 4,26%, Артур Шайнуров — 6,95%, Ильшат Тимерьянов — 2,60% избирателей.

В Москве на экстерриториальном участке проголосовали 298 человек.

На выборах работало 11 873 наблюдателя. Они отметили, что зафиксированных нарушений нет.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии выбрали депутата Госсобрания седьмого созыва. Эльвира Мацкевич набрала 54,55%.