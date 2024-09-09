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9 Сентября , 11:17
ВЫБОРЫ-2024

В ЦИК Башкирии озвучили итоговую явку по выборам

Валерия Любина
Фото:Валерия Любина

В понедельник в ЦИК Башкортостана прокомментировали итоговую явку и количество голосов на прошедших в республике выборах Главы.

— Явка избирателей составила 72,34%, — заявил зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов. — По избирательным кампаниям результат следующий. Радий Хабиров набрал голоса 80,21% избирателей, Иван Сухарев — 4,98%, Владимир Нагорный — 4,26%, Артур Шайнуров — 6,95%, Ильшат Тимерьянов — 2,60% избирателей. 

В Москве на экстерриториальном участке проголосовали 298 человек. 

На выборах работало 11 873 наблюдателя. Они отметили, что зафиксированных нарушений нет.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии выбрали депутата Госсобрания седьмого созыва. Эльвира Мацкевич набрала 54,55%.

Авторы:Лейла АралбаеваРоман Якимчук
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