Радий Хабиров на инаугурации отметил достижения Башкирии в экономике

Радий Хабиров, выступая на инаугурации, отметил достижения Башкирии в экономике.

- Важно, что все эти непростые годы мы продолжали идти вперед, укрепили позиции Башкортостана в числе регионов-лидеров, обеспечили рост промышленного производства, внутреннего регионального продукта, наполнения бюджета, открыли много новых производств с современными рабочими местами, создали промышленные кластеры, индустриальные и технопарки, особую экономическую зону «Алга» — одну из лучших в стране, усилили работу на международном направлении, выстроили технологическую кооперацию с партнерами из дружественных стран, — подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил за активное участие в этой работе руководителей ведущих предприятий, которые находятся в зале.

— Я понимаю, насколько сложно решать эти задачи в условиях жестких санкций. Но вам, уважаемые директора, удается это сделать, — отметил Радий Хабиров.

Глава республики также подчеркнул, что все эти годы укреплялось единство и согласие:

— Большую роль в этом играют наши общественные движения и организации, выступающие фундаментом гражданского общества. Спасибо им за поддержку в решении близких для людей проблемных вопросов, — сказал Глава республики. — Хочу также поблагодарить представителей традиционных конфессий, которые вместе трудятся во благо нашего общего дома — многонационального и многоконфессионального Башкортостана и России. Особо отмечу важную роль в укреплении нашего единства Верховного Муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России шейх-уль-ислама Талгат-хазрата Таджуддина, Главы Башкортостанской митрополии Русской православной церкви, митрополита Уфимского и Башкортостанского, Владыки Никона, других наших духовных лидеров. Сегодня имамы и священники, рискуя своей жизнью, поднимают боевой дух наших воинов на передовой. Здесь в этом зале духовные наставники башкирских добровольческих батальонов Хамза хазрат и отец Виктор, спасибо вам за вашу службу.