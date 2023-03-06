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Сегодня, 10:50

В Башкирии боец вернулся домой из зоны СВО с букетом роз для своей мамы

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Участник специальной военной операции из Башкирии вернулся домой и преподнёс своим родным сюрприз. Об этом сообщила группа во «ВКонтакте» «Благоварские вести».

Военнослужащий с позывным «Фартовый» получил отпуск, до дома он добрался уже затемно. Тем не менее мама и отец его уже ждали. Сын подарил маме большой букет роз. На видео видно, что она не может сдержать своих слёз, поскольку самый главный для неё подарок — это её сын, живой и здоровый.

В паблике говорится, что свой позывной боец получил за благосклонность судьбы. Дело в том, что в первый раз «Фартовый» избежал смерти, когда пуля прошла через его каску, во второй раз снаряд разорвался буквально в нескольких шагах от него.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.

Накануне, 4 марта, мобилизованные из Башкирии, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, прибыли в Уфу. Они получили право на краткосрочный отпуск и несколько дней отдохнут дома, сообщало информагентство «Башинформ».

Видео:Благоварские вести
Автор:Эдуард Кускарбеков
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