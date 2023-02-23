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Вчера, 21:16

Ильгиз Султанмуратов: Защитник Отечества – не красная дата в календаре, а предназначение

из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Фото:из личного архива Ильгиза Султанмуратова

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. А завтра будет год, как в стране началась специальная военная операция. По мнению кандидата социологических наук Ильгиза Султанмуратова, принимавшего участие в СВО под позывным «Уршак», слова «защитник Отечества», «патриотизм» и «Родина» в нынешние времена приобретают особый, сакральный смысл и многие это понимают. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» Ильгиз Султанмуратов отметил, что специальная военная операция, объявленная верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, стала превентивным шагом со стороны нашего государства. В противном случае коллективный запад продолжил бы свои наступательные действия, направленные на дестабилизацию и разрушение страны.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Любой здравомыслящий человек должен понимать, что происходит в мире, в стране и соотносить свою судьбу с событиями. Когда я услышал об объявлении Владимиром Путиным специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, ехал за рулём в Кармаскалинский район. Тут же посыпались звонки от журналистов, которые просили прокомментировать решение президента страны. Помните, как в октябре 2015 года Владимир Путин сказал: „Если драка неизбежна — бей первым“. Так вот, он безусловно прав, и я полностью согласен с президентом. Мне в силу моей деятельности приходится перелопачивать гору информации, изучать этнополитические, экономические, культурные процессы. Меня волнует роль народов в современном глобальном мире, перспективы их развития. Наверное, поэтому раньше многих почувствовал вызовы, угрозы против российского государства. Собственно, об всём этом сказал год назад в ряде республиканских СМИ. Спустя два месяца, когда начинался май, принял решение стать участником СВО. Тем более я завершил начатые дела и меня ничего не держало, кроме семьи, конечно же. Но мои близкие с пониманием отнеслись к моему поступку», — рассказывает Ильгиз Султанмуратов.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Собеседник информагентства «Башинформ» также рассказал, как он отправился в зону СВО. Ильгиз Султанмуратов говорит, что в батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова его не взяли, поскольку набирали тех, кто отслужил в вооружённых силах РФ. Тем не менее Ильгиз Султанмуратов не отчаивался.

«Обратился к Алику Камалетдинову (советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики, инициатор создания башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, — прим. ред.), сходил в республиканский военкомат. Говорил, что обладаю компетенциями журналиста, замполита, блогера. Но не получилось. А тут как раз начался набор через Российский университет спецназа, там прошёл подготовку и уже в июне приступил к выполнению боевых задач на территории ЛНР в танковом полку в составе гвардейской мотострелковой дивизии. С детства интересуюсь военной техникой, разобрать и собрать автомат мне было не сложно, поскольку в советских школах преподавали начальную военную подготовку, всегда занимался физкультурой, боевыми единоборствами. Кроме того, много читал: книги основателя киокушинкай каратэ Ояма Масутацу, трактат Сунь-Цзы „Искусство войны“. Так что физически и психологически в себе уверен. Но самое главное, хотел найти ответ на вопрос: достоин ли я памяти предков, которые веками защищали родную землю? Понимал, что могу погибнуть, но хотелось, чтобы моя смерть была не напрасной», — говорит Ильгиз Султанмуратов.

из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Фото:из личного архива Ильгиза Султанмуратова

«Наши деды по четыре-пять лет воевали, никто им денег не платил, ничего не компенсировал. А сейчас Башкортостан делает всё возможное, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Глава республики Радий Фаритович Хабиров прикладывает максимум усилий, чтобы башкирские воины не чувствовали себя забытыми. Башкирский народ с детства поёт песни про Шаймуратова, „любезники-любизар“. Мы воинский народ и вся наша история связана с долгом, отвагой и мужеством. Историк Салават Хамидуллин утверждает, что только тот народ имеет историю, который защитил свою землю от врагов и отстоял своё право на место на мировой арене», — рассуждает Ильгиз Султанмуратов.

из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Фото:из личного архива Ильгиза Султанмуратова

«Меня радует, что Россия вернула славу сильной державы. В стране растёт новое поколение, пришедшее взамен тех, кто утратил ориентиры в лихие девяностые. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности. О них очень хорошо сказал президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Словом, пришло время, когда жители нашей страны проявляют свои личные качества, среди которых преобладают мужество, верность долгу и любовь к Родине», — отметил Ильгиз Султанмуратов.

Ильгиз Султанмуратов находился в зоне СВО три месяца. За это время он видел искорёженный Донбасс, страдание местных жителей и сам несколько раз мог погибнуть. Например, когда вытаскивал с товарищами раненного офицера.

«Благо, на мне был бронежилет. Я, конечно, почувствовал толчок и позже увидел на ткани касательный след от пули, но потом я обнаружил вторую пулю, застрявшую в бронелисте в районе поясницы. Ещё был случай, когда мы с бойцами меняли место дислокации, приходилось идти через кусты, подлесок, поскольку открытые территории простреливались. Когда прошли тропу, выяснилось, что окрестность была усеяна „лепестками“ (противопехотная мина, запрещена в вооружённых конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам — прим. ред.). А во время зачистки одного из домов прилетела мина на то место, где я находился буквально минут десять назад. Тем не менее, свою службу воспринимаю спокойно. Понимаю, что неразрывно связан с СВО. Частичку души там оставил. В настоящее время, пока продолжается освободительная операция, беру интервью у бойцов, пишу статьи, веду телеграм-канал. Нельзя оставаться равнодушным. Там наши ребята продолжают ковать Победу. Вместе с ними на передовой первый вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов, директор национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Марат Зулькарнаев, артисты башкирского театрального искусства. Мне кажется, они действительно сыны своего Отечества. И такие примеры должны видеть мужчины и понимать, что защитник Отечества — это не пустой звук и не красная дата в календаре. Это — наша жизнь и предназначение», — подытожил Ильгиз Султанмуратов.

из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Валерий Шахов
из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Валерий Шахов
Фото:из личного архива Ильгиза Султанмуратова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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