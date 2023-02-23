Ильгиз Султанмуратов: Защитник Отечества – не красная дата в календаре, а предназначение

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. А завтра будет год, как в стране началась специальная военная операция. По мнению кандидата социологических наук Ильгиза Султанмуратова, принимавшего участие в СВО под позывным «Уршак», слова «защитник Отечества», «патриотизм» и «Родина» в нынешние времена приобретают особый, сакральный смысл и многие это понимают. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» Ильгиз Султанмуратов отметил, что специальная военная операция, объявленная верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, стала превентивным шагом со стороны нашего государства. В противном случае коллективный запад продолжил бы свои наступательные действия, направленные на дестабилизацию и разрушение страны.
«Любой здравомыслящий человек должен понимать, что происходит в мире, в стране и соотносить свою судьбу с событиями. Когда я услышал об объявлении Владимиром Путиным специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, ехал за рулём в Кармаскалинский район. Тут же посыпались звонки от журналистов, которые просили прокомментировать решение президента страны. Помните, как в октябре 2015 года Владимир Путин сказал: „Если драка неизбежна — бей первым“. Так вот, он безусловно прав, и я полностью согласен с президентом. Мне в силу моей деятельности приходится перелопачивать гору информации, изучать этнополитические, экономические, культурные процессы. Меня волнует роль народов в современном глобальном мире, перспективы их развития. Наверное, поэтому раньше многих почувствовал вызовы, угрозы против российского государства. Собственно, об всём этом сказал год назад в ряде республиканских СМИ. Спустя два месяца, когда начинался май, принял решение стать участником СВО. Тем более я завершил начатые дела и меня ничего не держало, кроме семьи, конечно же. Но мои близкие с пониманием отнеслись к моему поступку», — рассказывает Ильгиз Султанмуратов.
Собеседник информагентства «Башинформ» также рассказал, как он отправился в зону СВО. Ильгиз Султанмуратов говорит, что в батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова его не взяли, поскольку набирали тех, кто отслужил в вооружённых силах РФ. Тем не менее Ильгиз Султанмуратов не отчаивался.
«Обратился к Алику Камалетдинову (советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики, инициатор создания башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, — прим. ред.), сходил в республиканский военкомат. Говорил, что обладаю компетенциями журналиста, замполита, блогера. Но не получилось. А тут как раз начался набор через Российский университет спецназа, там прошёл подготовку и уже в июне приступил к выполнению боевых задач на территории ЛНР в танковом полку в составе гвардейской мотострелковой дивизии. С детства интересуюсь военной техникой, разобрать и собрать автомат мне было не сложно, поскольку в советских школах преподавали начальную военную подготовку, всегда занимался физкультурой, боевыми единоборствами. Кроме того, много читал: книги основателя киокушинкай каратэ Ояма Масутацу, трактат Сунь-Цзы „Искусство войны“. Так что физически и психологически в себе уверен. Но самое главное, хотел найти ответ на вопрос: достоин ли я памяти предков, которые веками защищали родную землю? Понимал, что могу погибнуть, но хотелось, чтобы моя смерть была не напрасной», — говорит Ильгиз Султанмуратов.
«Наши деды по четыре-пять лет воевали, никто им денег не платил, ничего не компенсировал. А сейчас Башкортостан делает всё возможное, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Глава республики Радий Фаритович Хабиров прикладывает максимум усилий, чтобы башкирские воины не чувствовали себя забытыми. Башкирский народ с детства поёт песни про Шаймуратова, „любезники-любизар“. Мы воинский народ и вся наша история связана с долгом, отвагой и мужеством. Историк Салават Хамидуллин утверждает, что только тот народ имеет историю, который защитил свою землю от врагов и отстоял своё право на место на мировой арене», — рассуждает Ильгиз Султанмуратов.
«Меня радует, что Россия вернула славу сильной державы. В стране растёт новое поколение, пришедшее взамен тех, кто утратил ориентиры в лихие девяностые. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности. О них очень хорошо сказал президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Словом, пришло время, когда жители нашей страны проявляют свои личные качества, среди которых преобладают мужество, верность долгу и любовь к Родине», — отметил Ильгиз Султанмуратов.
Ильгиз Султанмуратов находился в зоне СВО три месяца. За это время он видел искорёженный Донбасс, страдание местных жителей и сам несколько раз мог погибнуть. Например, когда вытаскивал с товарищами раненного офицера.
«Благо, на мне был бронежилет. Я, конечно, почувствовал толчок и позже увидел на ткани касательный след от пули, но потом я обнаружил вторую пулю, застрявшую в бронелисте в районе поясницы. Ещё был случай, когда мы с бойцами меняли место дислокации, приходилось идти через кусты, подлесок, поскольку открытые территории простреливались. Когда прошли тропу, выяснилось, что окрестность была усеяна „лепестками“ (противопехотная мина, запрещена в вооружённых конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам — прим. ред.). А во время зачистки одного из домов прилетела мина на то место, где я находился буквально минут десять назад. Тем не менее, свою службу воспринимаю спокойно. Понимаю, что неразрывно связан с СВО. Частичку души там оставил. В настоящее время, пока продолжается освободительная операция, беру интервью у бойцов, пишу статьи, веду телеграм-канал. Нельзя оставаться равнодушным. Там наши ребята продолжают ковать Победу. Вместе с ними на передовой первый вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов, директор национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Марат Зулькарнаев, артисты башкирского театрального искусства. Мне кажется, они действительно сыны своего Отечества. И такие примеры должны видеть мужчины и понимать, что защитник Отечества — это не пустой звук и не красная дата в календаре. Это — наша жизнь и предназначение», — подытожил Ильгиз Султанмуратов.