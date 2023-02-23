Ильгиз Султанмуратов: Защитник Отечества – не красная дата в календаре, а предназначение

«Меня радует, что Россия вернула славу сильной державы. В стране растёт новое поколение, пришедшее взамен тех, кто утратил ориентиры в лихие девяностые. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности. О них очень хорошо сказал президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Словом, пришло время, когда жители нашей страны проявляют свои личные качества, среди которых преобладают мужество, верность долгу и любовь к Родине», — отметил Ильгиз Султанмуратов.

Ильгиз Султанмуратов находился в зоне СВО три месяца. За это время он видел искорёженный Донбасс, страдание местных жителей и сам несколько раз мог погибнуть. Например, когда вытаскивал с товарищами раненного офицера.

«Благо, на мне был бронежилет. Я, конечно, почувствовал толчок и позже увидел на ткани касательный след от пули, но потом я обнаружил вторую пулю, застрявшую в бронелисте в районе поясницы. Ещё был случай, когда мы с бойцами меняли место дислокации, приходилось идти через кусты, подлесок, поскольку открытые территории простреливались. Когда прошли тропу, выяснилось, что окрестность была усеяна „лепестками“ (противопехотная мина, запрещена в вооружённых конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам — прим. ред.). А во время зачистки одного из домов прилетела мина на то место, где я находился буквально минут десять назад. Тем не менее, свою службу воспринимаю спокойно. Понимаю, что неразрывно связан с СВО. Частичку души там оставил. В настоящее время, пока продолжается освободительная операция, беру интервью у бойцов, пишу статьи, веду телеграм-канал. Нельзя оставаться равнодушным. Там наши ребята продолжают ковать Победу. Вместе с ними на передовой первый вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов, директор национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Марат Зулькарнаев, артисты башкирского театрального искусства. Мне кажется, они действительно сыны своего Отечества. И такие примеры должны видеть мужчины и понимать, что защитник Отечества — это не пустой звук и не красная дата в календаре. Это — наша жизнь и предназначение», — подытожил Ильгиз Султанмуратов.