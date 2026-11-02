Башкирия получила награду за проведение Спартакиады народов России

Башкирия получила благодарность и комплект наград за вклад в проведение Спартакиады народов России. Награждение регионов-лидеров состоялось в Красноярске в рамках форума «Россия — спортивная держава».

На оперативном совещании в ЦУРе вице-премьер правительства региона — министр спорта Руслан Хабибов передал награды Главе Башкирии Радию Хабирову. Руководитель региона поручил министерству спорта наградить спортсменов, отличившихся на Спартакиаде.

Напомним, Спартакиада народов РФ прошла с августа по октябрь 2026 года на территории семи регионов. Башкирия приняла соревнования по шести видам спорта. Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Башкирские спортсмены выиграли 13 медалей: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых.

О том, как в Уфе провели Спартакиаду народов России — можно прочитать в материале «Башинформа».