Новости Башкортостана и Уфы
92.58
0
103.38
0
74.49
-0.39
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
21 Сентября , 13:44

Уфимский «Салават Юлаев» начинает серию выездных игр

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 21 сентября, уфимский «Салават Юлаев» начинает выездную серию игр. Первым соперником станет финалист прошлого сезона Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», сообщает минспорта Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», «юлаевцы» на домашнем льду одержали четыре победы подряд. 17 сентября матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе с омским «Авангардом» закончился со счетом 4:2. Напомним,  уфимская команда лишилась Глеба Кузьмина. Нападающего «Салавата Юлаева»  увезли на носилках со льда после неудачного столкновения с бортом во время борьбы за шайбу с защитником Дарреном Дицем. Ранее в первом матче уфимцы выиграли у казанского «Ак Барса», затем у челябинского «Трактора» и потом у екатеринбургского «Автомобилиста».

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru