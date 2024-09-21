Уфимский «Салават Юлаев» начинает серию выездных игр

Сегодня, 21 сентября, уфимский «Салават Юлаев» начинает выездную серию игр. Первым соперником станет финалист прошлого сезона Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», сообщает минспорта Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», «юлаевцы» на домашнем льду одержали четыре победы подряд. 17 сентября матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе с омским «Авангардом» закончился со счетом 4:2. Напомним, уфимская команда лишилась Глеба Кузьмина. Нападающего «Салавата Юлаева» увезли на носилках со льда после неудачного столкновения с бортом во время борьбы за шайбу с защитником Дарреном Дицем. Ранее в первом матче уфимцы выиграли у казанского «Ак Барса», затем у челябинского «Трактора» и потом у екатеринбургского «Автомобилиста».