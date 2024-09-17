Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин покинул матч на носилках

Нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина увезли на носилках со льда во время матча с омским «Авангардом».

На 32-й минуте Глеб Кузьмин боролся за шайбу с защитником Дарреном Дицем. В противостоянии с соперником уфимский форвард потерял равновесие и на высокой скорости ударился головой в борт.

На данный момент команды ушли на перерыв после второго периода со счётом 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Шайбы в ворота «Авангарда» забросили Ильдан Газимов (1:0, 8-я минута), Артём Пименов (2:0, 10-я минута) и Александр Василевский (3:1, 28-я минута).