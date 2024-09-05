«Салават Юлаев» стартовал в новом сезоне победой

Сегодня, 5 сентября, «Салават Юлаев» провёл стартовый матч сезона 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником уфимского хоккейного клуба стал казанский «Ак Барс».
Нельзя не напомнить, что прошлый сезон «Салават Юлаев» и «Ак Барс» завершили в 1/8 финала Кубка Гагарина. В межсезонье уфимский коллектив покинули несколько игроков, в том числе один их самых результативных форвардов Иван Дроздов. Вместе с тем, ряды «юлаевцев» пополнили канадские легионеры Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд, впервые играющие в российской лиге.
«Ак Барс» расстался с защитником Вячеславом Войновым, нападающими Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым, Станиславом Галиевым, Дмитрием Кагарлицким, Артёмом Лукояновым и Кириллом Петровым. Хоккейная команда столицы Татарстана пополнилась защитниками Марком Янчевским, Альбертом Яруллиным, нападающими Егором Бабенко, Александром Барабановым, Егором Коршковым, а также Николасом Петаном.
После вылета «Салавата» из борьбы за главный трофей КХЛ главный тренер уфимской команды Виктор Козлов сохранил свой пост, а вот многолетнего наставника «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова сменил специалист Анвар Гатиятулин, ранее возглавлявший тренерский штаб челябинского «Трактора». Поэтому принципиальное противостояние двух обновлённых команд с нетерпением ждали болельщики двух братских республик.
Соперники в первой встрече нащупывали слабые и сильные стороны и потенциал друг друга на протяжении всей игры. Трибуны центрального ледового дворца Башкирии взревели уже через несколько десятков секунд после начала матча. На второй минуте выверенный бросок уфимского форварда Глеба Кузьмина, которому ассистировал защитник Алексей Василевский, открыл счёт на табло — 1:0.
На пятой минуте «Салават» имел возможность увеличить преимущество, но шайба, брошенная Ярославом Цулыгиным, попала в штангу ворот Тимура Билялова. Через минуту создал опасность в створе ворот гостей и Артём Пименов, но ему не удалось переиграть казанского голкипера.
На 16-й минуте счёт сравнялся. Однако судьи не засчитали гол, забитый «Салавату» Семёном Тереховым, поскольку казанский форвард закатил шайбу коньком. Стоит отметить, что «Ак Барс» тоже заставил понервничать хозяев площадки, но уфимский вратарь Александр Самонов демонстрировал отличные сейвы.
Болельщики «Салавата Юлаева» гнали родную команду вперёд и их призыв не остался не замеченным. Под занавес первого периода Нэйтан Тодд довёл счёт на табло до 2:0.
Во втором периоде «Ак Барс» размочил счёт. Шайбу в ворота Александра Самонова на 34-й минуте удалось протолкнуть Александру Барабанову — 2:1. Тактика казанцев заставила уфимцев мобилизоваться и контратаковать, но в результате «юлаевцы» остались в меньшинстве: на скамейку штрафников судьи отправили защитников Алексея Василевского и Григория Панина.
В заключительном отрезке матча счёт на 54-й минуте сравнял Ник Петан — 2:2, но уже через 15 секунд потомственный «юлаевец» Ярослав Цулыгин забросил ответный гол — 3:2. На 57-й минуте Александр Хмелевский увеличил количество шайб, забитых казанцам — 4:2. На 59-й минуте Артём Галимов сократил отставание — 4:3, но через полминуты после броска казанского форварда уфимцы вновь вырвались вперёд, решающий гол «Ак Барсу» забил легионер Шелдон Ремпал — 5:3. Таким образом, первое «зелёное дерби» и начало нового турнира завершилось победой «Салавата Юлаева».
Впереди много игр, в том числе и серии «зелёных дерби». Чемпионат только начинается. Следующий домашний матч «Салават Юлаев» проведёт 8 сентября, в ближайшее воскресенье уфимцы скрестят клюшки с челябинским «Трактором».