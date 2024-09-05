«Салават Юлаев» стартовал в новом сезоне победой

Сегодня, 5 сентября, «Салават Юлаев» провёл стартовый матч сезона 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником уфимского хоккейного клуба стал казанский «Ак Барс».

Нельзя не напомнить, что прошлый сезон «Салават Юлаев» и «Ак Барс» завершили в 1/8 финала Кубка Гагарина. В межсезонье уфимский коллектив покинули несколько игроков, в том числе один их самых результативных форвардов Иван Дроздов. Вместе с тем, ряды «юлаевцев» пополнили канадские легионеры Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд, впервые играющие в российской лиге.

«Ак Барс» расстался с защитником Вячеславом Войновым, нападающими Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым, Станиславом Галиевым, Дмитрием Кагарлицким, Артёмом Лукояновым и Кириллом Петровым. Хоккейная команда столицы Татарстана пополнилась защитниками Марком Янчевским, Альбертом Яруллиным, нападающими Егором Бабенко, Александром Барабановым, Егором Коршковым, а также Николасом Петаном.

После вылета «Салавата» из борьбы за главный трофей КХЛ главный тренер уфимской команды Виктор Козлов сохранил свой пост, а вот многолетнего наставника «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова сменил специалист Анвар Гатиятулин, ранее возглавлявший тренерский штаб челябинского «Трактора». Поэтому принципиальное противостояние двух обновлённых команд с нетерпением ждали болельщики двух братских республик.

Соперники в первой встрече нащупывали слабые и сильные стороны и потенциал друг друга на протяжении всей игры. Трибуны центрального ледового дворца Башкирии взревели уже через несколько десятков секунд после начала матча. На второй минуте выверенный бросок уфимского форварда Глеба Кузьмина, которому ассистировал защитник Алексей Василевский, открыл счёт на табло — 1:0.