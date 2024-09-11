«Салават Юлаев» одержал третью победу в сезоне КХЛ

Сегодня «Салават Юлаев» провёл третий матч в первой домашней серии нового сезона КХЛ. Уфимцы сыграли на родном льду с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой уфимского коллектива — 5:3.
Ворота «Салавата Юлаева» впервые в этом сезоне защищал Семён Вязовой.
Игра набрала стремительную динамику уже в первые минуты стартового периода. На восьмой минуте судьи наказали уфимского форварда Александра Хмелевского малым штрафом за задержку соперника. Через минуту к нему присоединился нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков за игру высоко поднятой клюшкой. Ещё через минуту наказали и голкипера «юлаевцев», Семён Вязовой получил две минуты штрафа за сдвиг ворот.
Переживания болельщиков «Салавата Юлаева» сменились бурей восторга, когда Джошуа Ливо забил «Автомобилисту» первый гол (1:0, 12-я минута). Екатеринбуржцы отыгрались моментально. Счёт сравнял соотечественник Ливо — Ник Меркли (1:1, 13-я минута).
В первые секунды второго периода команда Виктора Козлова реализовала большинство. Шайбу в ворота Евгения Аликина забросил Александр Шаров (2:1, 21-я минута). За пять минут до конца второго отрезка встречи «юлаевцы» вновь увеличили преимущество. На этот раз болельщиков «Автомобилиста» огорчил Александр Хмелевский (3:1, 35-я минута).
В заключительном периоде встречи игра приобрела новый накал. Ещё одну шайбу «Автомобилисту» добавил капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин (4:1, 41-я минута), но через считанные минуты Данил Романцев сократил отставание (4:2, 45-я минута). Тут же Александр Шаров оформил дубль (5:2, 46-я минута). Но подопечные Николая Заварухина попытались ответить и у них получилось через 10 секунд после гола Александра Шарова. Разницу в счёте поменял Стефан Да Коста (5:3, 46-я минута).
До финальной сирены счёт на табло не поменялся. «Салават Юлаев» завершил серию домашних игр победой.
Напомним, 8 сентября «Салават Юлаев» сыграл с «Трактором» и переиграл челябинцев в серии буллитов — 2:1 (Б). Первый матч нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» провёл 5 сентября с «Ак Барсом». Встреча с командой из Татарстана также завершилась победой уфимского коллектива.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт в Екатеринбурге, где встретится с проигравшей сегодня командой.