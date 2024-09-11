«Салават Юлаев» одержал третью победу в сезоне КХЛ

В заключительном периоде встречи игра приобрела новый накал. Ещё одну шайбу «Автомобилисту» добавил капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин (4:1, 41-я минута), но через считанные минуты Данил Романцев сократил отставание (4:2, 45-я минута). Тут же Александр Шаров оформил дубль (5:2, 46-я минута). Но подопечные Николая Заварухина попытались ответить и у них получилось через 10 секунд после гола Александра Шарова. Разницу в счёте поменял Стефан Да Коста (5:3, 46-я минута).

До финальной сирены счёт на табло не поменялся. «Салават Юлаев» завершил серию домашних игр победой.