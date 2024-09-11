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11 Сентября , 21:28

«Салават Юлаев» одержал третью победу в сезоне КХЛ

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» провёл третий матч в первой домашней серии нового сезона КХЛ. Уфимцы сыграли на родном льду с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой уфимского коллектива — 5:3.

Ворота «Салавата Юлаева» впервые в этом сезоне защищал Семён Вязовой.

Игра набрала стремительную динамику уже в первые минуты стартового периода. На восьмой минуте судьи наказали уфимского форварда Александра Хмелевского малым штрафом за задержку соперника. Через минуту к нему присоединился нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков за игру высоко поднятой клюшкой. Ещё через минуту наказали и голкипера «юлаевцев», Семён Вязовой получил две минуты штрафа за сдвиг ворот.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Переживания болельщиков «Салавата Юлаева» сменились бурей восторга, когда Джошуа Ливо забил «Автомобилисту» первый гол (1:0, 12-я минута). Екатеринбуржцы отыгрались моментально. Счёт сравнял соотечественник Ливо — Ник Меркли (1:1, 13-я минута).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В первые секунды второго периода команда Виктора Козлова реализовала большинство. Шайбу в ворота Евгения Аликина забросил Александр Шаров (2:1, 21-я минута). За пять минут до конца второго отрезка встречи «юлаевцы» вновь увеличили преимущество. На этот раз болельщиков «Автомобилиста» огорчил Александр Хмелевский (3:1, 35-я минута).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В заключительном периоде встречи игра приобрела новый накал. Ещё одну шайбу «Автомобилисту» добавил капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин (4:1, 41-я минута), но через считанные минуты Данил Романцев сократил отставание (4:2, 45-я минута). Тут же Александр Шаров оформил дубль (5:2, 46-я минута). Но подопечные Николая Заварухина попытались ответить и у них получилось через 10 секунд после гола Александра Шарова. Разницу в счёте поменял Стефан Да Коста (5:3, 46-я минута).

До финальной сирены счёт на табло не поменялся. «Салават Юлаев» завершил серию домашних игр победой.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, 8 сентября «Салават Юлаев» сыграл с «Трактором» и переиграл челябинцев в серии буллитов — 2:1 (Б). Первый матч нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» провёл 5 сентября с «Ак Барсом». Встреча с командой из Татарстана также завершилась победой уфимского коллектива.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт в Екатеринбурге, где встретится с проигравшей сегодня командой.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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