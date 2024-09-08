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8 Сентября , 19:13

«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» по буллитам

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» провёл второй матч стартовой домашней серии нового сезона КХЛ. Уфимцы приняли на домашнем льду челябинский «Трактор».

Счёт открылся в первом периоде матча. Голами обменялись форварды Максим Шабанов (7-я минута, 0:1) и Джошуа Ливо (17-я минута, 1:1), которому ассистировали Александр Хмелевский и Нэйтан Тодд.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Во втором отрезке мачта счёт не поменялся. Цифры на табло остались теми же до конца и третьего периода.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Джошуа Ливо на последней минуте основного времени мог их изменить, но шайба после его броска попала в штангу ворот челябинского вратаря Сергея Мыльникова.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Исход встречи не решился и в овертайме. Победитель матча определился в буллитах. Победа в серии бросков в створ ворот гостей досталась «Салавату». Автором решающего гола стал Джошуа Ливо.

Матч закончился победой «Салавата Юлаева» — 2:1 (Б).

Напомним, первую игру нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» провёл 5 сентября с «Ак Барсом». Встреча с командой из Татарстана завершилась победой уфимского коллектива.

Следующую игру уфимские хоккеисты проведут 11 сентября в Уфе — в столицу Башкирии приедет екатеринбургский «Автомобилист».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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