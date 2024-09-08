«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» по буллитам

Исход встречи не решился и в овертайме. Победитель матча определился в буллитах. Победа в серии бросков в створ ворот гостей досталась «Салавату». Автором решающего гола стал Джошуа Ливо.

Матч закончился победой «Салавата Юлаева» — 2:1 (Б).

Напомним, первую игру нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» провёл 5 сентября с «Ак Барсом». Встреча с командой из Татарстана завершилась победой уфимского коллектива.

Следующую игру уфимские хоккеисты проведут 11 сентября в Уфе — в столицу Башкирии приедет екатеринбургский «Автомобилист».