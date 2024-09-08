«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» по буллитам

Сегодня «Салават Юлаев» провёл второй матч стартовой домашней серии нового сезона КХЛ. Уфимцы приняли на домашнем льду челябинский «Трактор».
Счёт открылся в первом периоде матча. Голами обменялись форварды Максим Шабанов (7-я минута, 0:1) и Джошуа Ливо (17-я минута, 1:1), которому ассистировали Александр Хмелевский и Нэйтан Тодд.
Во втором отрезке мачта счёт не поменялся. Цифры на табло остались теми же до конца и третьего периода.
Джошуа Ливо на последней минуте основного времени мог их изменить, но шайба после его броска попала в штангу ворот челябинского вратаря Сергея Мыльникова.
Исход встречи не решился и в овертайме. Победитель матча определился в буллитах. Победа в серии бросков в створ ворот гостей досталась «Салавату». Автором решающего гола стал Джошуа Ливо.
Матч закончился победой «Салавата Юлаева» — 2:1 (Б).
Напомним, первую игру нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» провёл 5 сентября с «Ак Барсом». Встреча с командой из Татарстана завершилась победой уфимского коллектива.
Следующую игру уфимские хоккеисты проведут 11 сентября в Уфе — в столицу Башкирии приедет екатеринбургский «Автомобилист».