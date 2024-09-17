«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу на домашнем льду

Сегодня «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом». Матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе закончился со счётом 4:2.
Уфимские хоккеисты начали забивать голы уже в первые минуты встречи.
Первую шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Ильдан Газимов (1:0, 8-я минута).
Через пару минут счёт увеличился до двух: гол забил Артём Пименов (2:0, 10-я минута).
К концу периода «ястребам» удалось размочить счёт. Уфимский голкипер Александр Самонов пропустил бросок Семёна Чистякова (2:1, 20-я минута).
На восьмой минуте Александр Василевский увеличил преимущество «юлаевцев» (3:1, 28-я минута).
Во втором периоде счёт на табло не поменялся. Но уфимская команда лишилась Глеба Кузьмина. Нападающего «Салавата Юлаева» увезли на носилках со льда после неудачного столкновения с бортом во время борьбы за шайбу с защитником Дарреном Дицем.
В заключительном отрезке игры отставание «Авангарда» сократил Дамир Шарипзянов (3:2, 41-я минута). В это время «Салават Юлаев» играл в меньшинстве. На скамейку штрафников были отправлены Григорий Панин за удар клюшкой и Александр Хмелевский за игру с высоко поднятой клюшкой.
Однако «Авангарду» не удалось перевести игру в овертайм. Решающий гол гостям забил Александр Шаров (4:2, 52-я минута).
Победа над омичами стала четвёртой для «Салавата Юлаева».
Напомним, в первом матче уфимцы выиграли у казанского «Ак Барса», затем у челябинского «Трактора» и потом у екатеринбургского «Автомобилиста».
Предыдущий матч «Салават Юлаев» провёл в Екатеринбурге, где «Автомобилист» взял реванш и нанёс поражение гостям (6:1). Следующую игру дружина Виктора Козлова так же проведёт на выезде. Уфимцам предстоит скрестить в Ярославле клюшки с соперниками из «Локомотива».