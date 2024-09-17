«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу на домашнем льду

В заключительном отрезке игры отставание «Авангарда» сократил Дамир Шарипзянов (3:2, 41-я минута). В это время «Салават Юлаев» играл в меньшинстве. На скамейку штрафников были отправлены Григорий Панин за удар клюшкой и Александр Хмелевский за игру с высоко поднятой клюшкой.

Однако «Авангарду» не удалось перевести игру в овертайм. Решающий гол гостям забил Александр Шаров (4:2, 52-я минута).