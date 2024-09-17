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17 Сентября , 21:27

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу на домашнем льду

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом». Матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе закончился со счётом 4:2.

Уфимские хоккеисты начали забивать голы уже в первые минуты встречи.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Первую шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Ильдан Газимов (1:0, 8-я минута).

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Через пару минут счёт увеличился до двух: гол забил Артём Пименов (2:0, 10-я минута).

К концу периода «ястребам» удалось размочить счёт. Уфимский голкипер Александр Самонов пропустил бросок Семёна Чистякова (2:1, 20-я минута).

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

На восьмой минуте Александр Василевский увеличил преимущество «юлаевцев» (3:1, 28-я минута).

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Во втором периоде счёт на табло не поменялся. Но уфимская команда лишилась Глеба Кузьмина. Нападающего «Салавата Юлаева»  увезли на носилках со льда после неудачного столкновения с бортом во время борьбы за шайбу с защитником Дарреном Дицем.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Видео:telegram-канал ХК «Салават Юлаев»

В заключительном отрезке игры отставание «Авангарда» сократил Дамир Шарипзянов (3:2, 41-я минута). В это время «Салават Юлаев» играл в меньшинстве. На скамейку штрафников были отправлены Григорий Панин за удар клюшкой и Александр Хмелевский за игру с высоко поднятой клюшкой.

Однако «Авангарду» не удалось перевести игру в овертайм. Решающий гол гостям забил Александр Шаров (4:2, 52-я минута).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Победа над омичами стала четвёртой для «Салавата Юлаева».

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, в первом матче уфимцы выиграли у казанского «Ак Барса», затем у челябинского «Трактора» и потом у екатеринбургского «Автомобилиста».

Предыдущий матч «Салават Юлаев» провёл в Екатеринбурге, где «Автомобилист» взял реванш и нанёс поражение гостям (6:1). Следующую игру дружина Виктора Козлова так же проведёт на выезде. Уфимцам предстоит скрестить в Ярославле клюшки с  соперниками из «Локомотива».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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