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14 Сентября , 18:53

«Салават Юлаев» разгромно проиграл в первом выездном матче

telegram-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото:telegram-канал ХК «Салават Юлаев»

Сегодня «Салават Юлаев» выехал в Екатеринбург на первый матч стартовой гостевой серии нового сезона КХЛ. Встреча с «Автомобилистом» закончилась поражением команды Виктора Козлова — 6:1.

Три безответных гола подряд «Салавату Юлаеву» забили Сергей Зборовский (1:0, 10-я минута), Алексей Бывальцев (2:0, 20-я минута) и Брукс Мэйсек (3:0, 26-я минута). «Салават Юлаев» размочил счёт во втором периоде, шайбу хозяевам льда забросил Александр Хмелевский (3:1, 28-я минута).

В заключительном отрезке игры екатеринбуржцы увеличили разрыв в счёте. Уфимский голкипер Александр Самонов пропустил шайбы, брошенные Кёртисом Валком (4:1, 42-я минута), Бруксом Мэйсеком (5:1, 42-я минута) и Анатолием Голышевым (6:1, 55-я минута).

Таким образом, «Автомобилист» отыгрался за поражение в Уфе от «Салавата Юлаева». Напомним, «юлаевцы» одержали победу над екатеринбургским коллективом 11 сентября (5:3).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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