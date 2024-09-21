Травмированного форварда «Салавата Юлаева» Кузьмина прооперируют в Москве

Травмированного форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина прооперируют в Москве 23 сентября. Об этом сегодня после матча с ярославским «Локомотивом» сообщил главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.

«Глеб в Москве, его транспортировали туда пару дней назад. В понедельник ему предстоит операция. Врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Надеюсь, что всё пройдёт успешно и он как можно быстрее вернётся к нам», — сказал Виктор Козлов.

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

Сегодня хоккеисты «Салавата Юлаева» передали Глебу Кузьмину привет от болельщиков и команды. С ним по телефону после матча в Ярославле с «Локомотивом» связался капитан команды Григорий Панин, а также защитник Алексей Василевский и нападающий Александр Хмелевский.