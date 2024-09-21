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21 Сентября , 21:22

«Салават Юлаев» одержал волевую победу в Ярославле над «Локомотивом»

telegram-канале КХЛ
Фото:telegram-канале КХЛ

Сегодня «Салават Юлаев» одержал победу в Ярославле над «Локомотивом». Матч второй гостевой серии регулярного чемпионата  КХЛ завершился со счётом (3:2 ОТ).

Сначала уфимская команда сильно отставала. Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов пропустил две шайбы в двух периодах. Голы забили Александр Елесин (18-я минута, 1:0) и Степан Никулин (26-я минута, 2:0).

В заключительной двадцатиминутке «юлаевцы» сравняли счёт. Сначала ворота «Локомотива» поразил Шелдон Ремпал (42-я минута, 2:1), затем Даниил Исаев не смог противостоять Джошу Ливо (54-я минута, 2:2).

В овертайме сильнее были хоккеисты «Салавата Юлаева». Решающий гол «Локомотиву» забил Александр Хмелевский (64-я минута, 3:2 ОТ)

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт в 23 сентября в Магнитогорске, где встретится с «Металлургом».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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