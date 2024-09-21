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21 Сентября , 22:06

Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с Кузьминым после матча с «Локомотивом»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» передали привет своему товарищу по команде Глебу Кузьмину. С ним по телефону после матча в Ярославле с «Локомотивом» связался капитан команды Григорий Панин, а также защитник Алексей Василевский и нападающий Александр Хмелевский.

«Кузя, давай держись, брат! Ждём твоего возвращения, Кузьмич!», — обратились игроки к Глебу Кузьмину.

Видео:telegram-канал ХК «Салават Юлаев»

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

Добавим, сегодня «Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостевом матче над «Локомотивом». Матч регулярного чемпионата  КХЛ завершился со счётом (3:2 ОТ).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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