Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с Кузьминым после матча с «Локомотивом»

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

Добавим, сегодня «Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостевом матче над «Локомотивом». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом (3:2 ОТ).