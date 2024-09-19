«Салават Юлаев» организовал спецборт для травмированного Кузьмина

Нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, пострадавшего во время матча с «Авангардом», отправили спецбортом в Москву, где ему предстоит обследование и лечение. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейного агентства Hockey Skills Agency.

«При поддержке ХК „Салават Юлаев“ организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция. Спасибо большое хоккейному клубу „Салават Юлаев“ за оказанную помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное. Ситуацию прокомментировал и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он сообщил, что Кузьмин вышел на связь в командном чате и поблагодарил товарищей за поддержку.