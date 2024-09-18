Травму хоккеиста из Уфы Кузьмина тренер назвал тяжёлой

Состояние нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина серьёзное. Об этом сообщил главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов на пресс-конференции после встречи с омским «Авангардом».

«Соперник хорошо играл и в атаке, и в обороне. Омрачил момент с Глебом Кузьминым. Сообщили, что всё серьёзно. Самое главное, чтобы всё обошлось. Я не могу говорить, потому что это неприятная ситуация», — сказал Виктор Козлов.

Напомним, вчера в Уфе во втором периоде матча между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин пошёл в атаку. Форвард сделал голевую передачу и в этот момент с ним столкнулся омский защитник Даррен Диц. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.