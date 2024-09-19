Капитан «Салавата Юлаева» сообщил, что Глеб Кузьмин на связи

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин вышел на связь, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на капитана команды Григория Панина. По его словам, Кузьмин оставил в командном чате голосовое сообщение.

«Конечно, мы все переживаем за Глеба. Желаем ему скорейшего выздоровления. Клуб и республика всё делают для этого. Надеемся на то, что Кузьмин как можно скорее вернется в строй. Поддерживаем его всей командой. Сегодня Кузьмин записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку. Это уже радует», — приводит слова Григория Панина «Матч ТВ».

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное.