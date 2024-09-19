Новости Башкортостана и Уфы
91.67
+0.24
102.04
+0.53
74.18
+0.52
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
19 Сентября , 10:33

Капитан «Салавата Юлаева» сообщил, что Глеб Кузьмин на связи

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин вышел на связь, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на капитана команды Григория Панина. По его словам, Кузьмин оставил в командном чате голосовое сообщение.

«Конечно, мы все переживаем за Глеба. Желаем ему скорейшего выздоровления. Клуб и республика всё делают для этого. Надеемся на то, что Кузьмин как можно скорее вернется в строй. Поддерживаем его всей командой. Сегодня Кузьмин записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку. Это уже радует», — приводит слова Григория Панина «Матч ТВ».

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

После игры с «Авангардом» главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов оценил состояние Кузьмина, как серьёзное.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru