В этой истории исчезновения больше вопросов, чем ответов. Напомним, двое подростков 7 ноября отправились на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.
С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. Как сообщил «Башинформу» председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, к поисковой операции привлечены сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории используется аэролодка, а с воздуха территорию осмотрели с помощью беспилотников.
«Обследована река Ай от места происшествия до места впадения в реку Уфу — более 37 тысяч кв. метров дна, все водные ямы. Глубина реки варьируется от 70 см до 2,5 м с учетом ям. До места впадения в Уфу — более 70 км, на пути много перекатов и мелких мест. Из-за дождей уровень реки Ай поднялся, сейчас пропавшего мальчика ищут на лодках, прочесывают заводи. Поиски продолжаем», — рассказал Кирилл Первов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что трагедия омрачилась гибелью родного дедушки пропавшего мальчика. Мужчина трудился ведущим специалистом-экспертом Нефтекамской службы управления по охране и использованию объектов животного мира минэкологии РБ. По словам близких, пожилой человек очень тяжело переживал за судьбу внука. Вероятнее всего, стресс от случившегося мог подорвать здоровье мужчины.
Как отметил источник информагентства, история с исчезновением подростка очень странная. Помимо основной версии, что обессиленный ребенок снова скатился в воду и его унесло течением, есть предположение и о криминальной составляющей, что его кто-то мог увезти и спрятать.
Между тем люди, задействованные в поисках, не опускают руки. Спасатели продолжают обследовать русло реки, а волонтеры и родственники прочесывают береговую линию.
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается параллельно с поисково-спасательной операцией.
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