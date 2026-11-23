В этой истории исчезновения больше вопросов, чем ответов. Напомним, двое подростков 7 ноября отправились на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.

С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. Как сообщил «Башинформу» председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, к поисковой операции привлечены сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории используется аэролодка, а с воздуха территорию осмотрели с помощью беспилотников.

«Обследована река Ай от места происшествия до места впадения в реку Уфу — более 37 тысяч кв. метров дна, все водные ямы. Глубина реки варьируется от 70 см до 2,5 м с учетом ям. До места впадения в Уфу — более 70 км, на пути много перекатов и мелких мест. Из-за дождей уровень реки Ай поднялся, сейчас пропавшего мальчика ищут на лодках, прочесывают заводи. Поиски продолжаем», — рассказал Кирилл Первов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что трагедия омрачилась гибелью родного дедушки пропавшего мальчика. Мужчина трудился ведущим специалистом-экспертом Нефтекамской службы управления по охране и использованию объектов животного мира минэкологии РБ. По словам близких, пожилой человек очень тяжело переживал за судьбу внука. Вероятнее всего, стресс от случившегося мог подорвать здоровье мужчины.