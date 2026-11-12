В Башкирии пропавшего во время рыбалки мальчика ищут с помощью БПЛА

Пропавшего во время рыбалки на реке Ай подростка ищут с применением беспилотных авиационных систем. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По данным ведомства, в поисках пропавшего ребенка задействованы силы и средства МЧС России — водолазы уфимского поисково-спасательного отряда.

Ранее Башинформ, ссылаясь на информацию администрации Мечетлинского района, сообщал о том, что вечером 8 ноября мальчик вместе с другом ушёл рыбачить на реку Ай и пропал. Возможно, ребенок утонул. На месте происшествия была развёрнута масштабная поисковая работа.