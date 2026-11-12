В Башкирии пропавшего во время рыбалки мальчика ищут с помощью БПЛА

Пропавшего во время рыбалки на реке Ай подростка ищут с применением беспилотных авиационных систем. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
По данным ведомства, в поисках пропавшего ребенка задействованы силы и средства МЧС России — водолазы уфимского поисково-спасательного отряда.
Ранее Башинформ, ссылаясь на информацию администрации Мечетлинского района, сообщал о том, что вечером 8 ноября мальчик вместе с другом ушёл рыбачить на реку Ай и пропал. Возможно, ребенок утонул. На месте происшествия была развёрнута масштабная поисковая работа.
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