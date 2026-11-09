В Башкирии во время рыбалки пропал подросток

По информации администрации Мечетлинского района, накануне в экстренные службы поступило сообщение о пропаже подростка в деревне Аюпово. Вечером мальчик вместе с другом ушёл рыбачить на реку Ай.

На месте происшествия развёрнута масштабная поисковая работа. К поискам привлечены сотрудники центрального поисково‑спасательного отряда — подразделения Аварийно‑спасательной службы РБ, зонального поисково‑спасательного отряда села Малояз, сотрудники полиции и волонтёры.

Ранее суд вынес приговор похитителям инвестора в Уфе.