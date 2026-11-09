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11:55 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Суд вынес приговор похитителям инвестора в Уфе

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Уфе суд вынес приговор двум мужчинам — 43 и 53 лет — за похищение человека и самоуправство. Им назначили наказание в виде 5,5 и 5,8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Конфликт начался из-за денег. Один из осужденных передал мужчине 6,7 миллиона рублей для инвестирования, но тот не смог их вернуть. Вместо того чтобы решать вопрос через суд, кредитор решил отомстить. В июне 2025 года злоумышленники выманили должника из дома под предлогом встречи с новым инвестором. Как только мужчина вышел на улицу, на него надели наручники и шапку, после чего силой усадили в машину и увезли в загородный дом. Там мужчину завели в комнату, где начали ему угрожать, снимая происходящее на видео.

В суде обвиняемые признали свою вину лишь частично. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Башкирии во время отдыха в бане мужчина убил знакомого.

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