В Башкирии во время отдыха в бане мужчина убил знакомого

В городе Салавате вынесли приговор 30-летнему местному жителю, который убил знакомого.

По данным прокуратуры Башкирии, в марте в банном комплексе между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Подсудимый нанес потерпевшему два удара ножом в область бедра и плеча. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Стерлитамаке раскрыли убийство 17-летней давности.