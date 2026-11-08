Спустя 17 лет в Башкирии раскрыли убийство женщины

Жительницу Башкирии Альбину Халиуллину отправили под домашний арест. Она обвиняется в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщили в соцсетях управления СКР по Башкирии.
В 2009 году в Стерлитамаке местная жительница отправилась на просмотр квартиры, которую планировала купить, взяла с собой почти полмиллиона рублей. Спустя несколько часов ее обнаружили мёртвой в подъезде того самого дома. На теле нашли 33 ножевых ранения. Сумка с деньгами исчезла. Рядом на полу кровью были написаны 4 буквы — «Альб». По версии следователей, жертва успела написать имя убийцы — Альбины Халиуллиной, своей близкой подруги.
Спустя годы Халиуллина призналась и рассказала о расправе в деталях. Как говорится в сюжете НТВ ЧП, женщина совершила убийство из-за денег. На тот момент у нее были огромные долги. Также преступление помогло раскрыть то, что погибшая созванивалась с Халиуллиной незадолго до трагедии.
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