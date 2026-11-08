Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
22:55 (UTC+5), 08 Ноября 2026

Спустя 17 лет в Башкирии раскрыли убийство женщины

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

Жительницу Башкирии Альбину Халиуллину отправили под домашний арест. Она обвиняется в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщили в соцсетях управления СКР по Башкирии.

В 2009 году в Стерлитамаке местная жительница отправилась на просмотр квартиры, которую планировала купить, взяла с собой почти полмиллиона рублей. Спустя несколько часов ее обнаружили мёртвой в подъезде того самого дома. На теле нашли 33 ножевых ранения. Сумка с деньгами исчезла. Рядом на полу кровью были написаны 4 буквы — «Альб». По версии следователей, жертва успела написать имя убийцы — Альбины Халиуллиной, своей близкой подруги. 

Спустя годы Халиуллина призналась и рассказала о расправе в деталях. Как говорится в сюжете НТВ ЧП, женщина совершила убийство из-за денег. На тот момент у нее были огромные долги. Также преступление помогло раскрыть то, что погибшая созванивалась с Халиуллиной незадолго до трагедии.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе женщину осудят за кражи, наркотики и нападение с ножом на полицию.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru