В Башкирии ищут пропавшего 13-летнего мальчика

В Мечетлинском районе Башкирии ищут 13-летнего подростка. Вечером 7 ноября двое мальчиков пошли на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них упал в воду. Второй помог ему выбраться на берег и побежал в деревню за помощью. Когда взрослые пришли на место, мальчика на берегу уже не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас мальчика ищут следователи, полиция и спасатели. Они обследуют реку, берег и акваторию, опрашивают родных и знакомых. К поискам подключили кинологов и квадрокоптеры.

Как сообщили в МВД по РБ, сообщение о пропаже поступило 8 ноября. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию по телефону 102.

Ранее Башинформ, ссылаясь на информацию администрации Мечетлинского района, сообщал о том, что вечером 8 ноября мальчик вместе с другом ушёл рыбачить на реку Ай и пропал.