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20:11 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В Башкирии ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Он исчез после падения в реку.

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Мечетлинском районе Башкирии ищут 13-летнего подростка. Вечером 7 ноября двое мальчиков пошли на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них упал в воду. Второй помог ему выбраться на берег и побежал в деревню за помощью. Когда взрослые пришли на место, мальчика на берегу уже не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас мальчика ищут следователи, полиция и спасатели. Они обследуют реку, берег и акваторию, опрашивают родных и знакомых. К поискам подключили кинологов и квадрокоптеры.

Как сообщили в МВД по РБ, сообщение о пропаже поступило 8 ноября. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию по телефону 102.

Ранее Башинформ, ссылаясь на информацию администрации Мечетлинского района, сообщал о том, что вечером 8 ноября мальчик вместе с другом ушёл рыбачить на реку Ай и пропал. 

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