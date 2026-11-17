Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов отметил, что это огромная утрата для родных и коллег Ришата Шакировича.
«Мы глубоко уважали этого человека, учились у него и равнялись на него. Более 30 лет он посвятил охране природы, 18 из них — службе в министерстве. С 2008 года и до последних дней он оставался верен делу защиты животных и соблюдению природоохранного законодательства, умел выстраивать планы так, чтобы работа шла четко и слаженно. К нарушителям он был строг и принципиален — но лишь потому, что всегда требовал от других того же, что и от себя», — сообщил министр.
Зоной ответственности Ришата Каримова были Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский и Салаватский районы. Там его знали как человека, который не отступает и не боится трудностей.
Его труд отмечен многими наградами: шесть раз звание «Рыцарь леса», Почётная грамота Главы Республики Башкортостан, награды Россельхознадзора и Министерства природопользования и экологии.
«Но все эти регалии меркнут перед тем, каким он был человеком. Ришат Шакирович всегда помогал — не только словом, но и делом. Идейный, великодушный, грамотный, чуткий. Таким он останется в нашей памяти: настоящий профессионал, наставник и человек с большим сердцем. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — высказался Нияз Фазылов.
Как выяснилось, Ришат Каримов — родной дедушка пропавшего без вести 13-летнего мальчика. По словам близких, дедушка очень переживал за судьбу своего внука. Вероятнее всего, это происшествие могло подорвать здоровье пожилого мужчины. Напомним, в Мечетлинском районе 7 ноября двое мальчиков пошли на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них упал в воду. Второй помог ему выбраться на берег и побежал в деревню за помощью. Когда взрослые пришли на место, мальчика на берегу уже не было.
В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, местного муниципалитета, родные и близкие, волонтеры. Пока новых новостей о мальчике нет.
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