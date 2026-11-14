В Башкирии продолжаются поиски пропавшего мальчика. Нужна помощь волонтёров

В Мечетлинском районе продолжаются поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Администрация муниципалитета призвала на помощь волонтёров.

Администрация района сообщает, что пока не выпал снег, необходимо прочесать окрестности деревни Аюпово. Для плотного обследования территории нужна живая цепочка из неравнодушных людей.

«Пока не выпал снег, надо прочесать окрестности у деревни Аюпово. Задача непростая, и справиться с ней можно только вместе: чтобы ничего не пропустить, нам нужна плотная живая цепочка из неравнодушных людей. Каждая пара рук здесь по-настоящему важна», — сообщили в администрации.

Завтра утром добровольцы пройдут инструктаж. Обследование территории будет с 11:00 до 13:30 часов.

Волонтёрам рекомендуется взять с собой дождевик, непромокаемую обувь и небольшой перекус.

«Там уже работают спасатели, родственники и односельчане, волонтёры, но без вашей помощи нам не закрыть нужную площадь. Спасибо, что не остаётесь в стороне. Вместе у нас всё получится», — сообщили в администрации.

Напомним, в Мечетлинском районе 7 ноября двое мальчиков пошли на ночную рыбалку на реку Ай недалеко от деревни Аюпово. Один из них упал в воду. Второй помог ему выбраться на берег и побежал в деревню за помощью. Когда взрослые пришли на место, мальчика на берегу уже не было.