Улицам, скверу и переулкам Уфы присвоили новые наименования

Депутаты на очередном 64-м заседании горсовета пятого созыва единогласно приняли решение о новых наименованиях улиц, сквера и переулков Уфы. Так, в городе появятся улица Павла Качкаева, улица Подводника Афанасьева, улица Героя Ульмаса Шакирова, улица Героя Анатолия Квашнина, сквер Студенческий, а также улица Линёвая, переулки 1-й Линёвый, 2-й Линёвый и 3-й Линёвый.
Были проведены экспертные комиссии, выслушаны мнения жителей города, присвоение новых наименований одобрено.
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