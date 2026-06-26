Депутаты утвердили дату проведения выборов в горсовет Уфы

Сегодня на очередном 64-м заседании Уфимского горсовета пятого созыва было принято решение назначить выборы депутатов Совета шестого созыва на 20 сентября 2026 года. Депутаты проголосовали за проект решения единогласно.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.