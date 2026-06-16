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07:50 (UTC+5), 16 Июня 2026

Утверждена дата проведения выборов в Госдуму

Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Фото: Госдума РФ | сайт
Галина Бахшиева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», — говорится в указе главы государства.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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