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07:57 (UTC+5), 26 Июня 2026

Доходная часть бюджета Уфы выросла до 46 млрд рублей

Фото: Горсовет Уфы | презентация
Ксения Калинина

Доходная часть бюджета Уфы выросла с 36 млрд в 2021 году до 46 млрд в 2026 году. Об этом 26 июня на очередном 64-м заседании горсовета пятого созыва сообщил председатель Совета Марат Васимов.

«Формирование бюджета и отчёт об исполнении проходит через широкое обсуждение на публичных слушаниях. В общей сложности за весь созыв в слушаниях поучаствовали более 4000 горожан», — сказал он.

По словам Марата Васимова, управление мегаполисом в современных условиях требует чёткого планирования и безупречной финансовой дисциплины.

«Бюджет Уфы выступает главным инструментом практической реализации нашей долгосрочной стратегии социально-экономического развития до 2030 года, — заявил председатель горсовета. — В текущем созыве мы провели ревизию всех документов стратегического планирования и привели показатели в реалиях экономики. Наш бюджет формируется строго по программно-целевому принципу. Каждый рубль городской казны закреплён за конкретным и измеримым результатом. Почти весь объем расходов распределён в рамках 25 муниципальных программ, охватывающих все ключевые сферы — от системы образования до модернизации ЖКХ».

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Горсовет Уфы презентацияГорсовет Уфы презентация
Фото: Горсовет Уфы | презентация
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