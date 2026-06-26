Численность уфимцев за 5 лет увеличилась на 5%

За пять лет численность уфимцев увеличилась на 5%. Об этом на очередном 64-м заседании горсовета пятого созыва сообщил председатель Совета Марат Васимов.

«Это 53 тысячи новых жителей. Можно сказать, в Уфе появился целый новый район. Динамика демографических показателей является индикатором доверия городу», — сказал он, зачитывая доклад о деятельности горсовета Уфы за 2025 год и пятый созыв.

Он отметил, что сегодня Уфа – это один из ключевых экономических центров Поволжья, динамично развивающийся город-миллионник.