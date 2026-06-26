В Уфе ввели более 1 млн «квадратов» жилья

По итогам прошлого года в Уфе введен 1 млн 066 тыс. кв. метров жилья. Об этом на очередном 64-м заседании горсовета пятого созыва сообщил председатель Совета Марат Васимов.
«Планку более 1 млн „квадратов“ мы уже удерживаем пятый год подряд. Увеличение числа жителей повышает запрос на качественную социальную инфраструктуру: новые школы, детсады, поликлиники и больницы, модернизацию дорожной сети, создание современных общественных пространств», — сказал Марат Васимов.
Ранее Башинформ сообщал о том, что численность уфимцев за 5 лет увеличилась на 5%.
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