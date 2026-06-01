Книги, спектакли, территория счастья – Башкирия объединила яркие события

Прошедшие в Уфе масштабные события — IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля» и VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» — наглядно показывают: ярко и полнокровно жить можно там, где забота о человеке, духовное развитие и культура становятся главными приоритетами, где уважение к корням, поддержка творческих инициатив и внимание к качеству жизни каждого человека и есть универсальный рецепт счастья.

Символично, что эти масштабные форумы проходят в рамках Года единства народов России. Культура и искусство выступают тем универсальным языком, который объединяет представителей разных национальностей и конфессий, проживающих в регионе.

«В современное время именно культура и нравственные ценности являются главной основой нашего общества, — отмечал ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, задавая вектор развития региона как одного из главных гуманитарных центров страны. — Башкирский народ не сможет развиваться вне многонациональной семьи народов Башкортостана и России. Это многолетняя культура гостеприимного, доброго проживания жителей. Но чтобы нация сохранилась, надо сохранить ее основные элементы — язык, культуру, традиции, обычаи и определенный духовный иммунитет».

Прошедшая в Башкирии международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» за три дня собрала сотни тысяч людей – писателей и читателей. Главной особенностью праздника стало то, что впервые мероприятие охватило все муниципалитеты республики. Помощник Президента РФ Владимир Мединский, посетивший ярмарку, высоко оценил уровень организации и тягу жителей республики к просвещению.