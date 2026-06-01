Книги, спектакли, территория счастья – Башкирия объединила яркие события

Прошедшие в Уфе масштабные события — IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля» и VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» — наглядно показывают: ярко и полнокровно жить можно там, где забота о человеке, духовное развитие и культура становятся главными приоритетами, где уважение к корням, поддержка творческих инициатив и внимание к качеству жизни каждого человека и есть универсальный рецепт счастья.
Символично, что эти масштабные форумы проходят в рамках Года единства народов России. Культура и искусство выступают тем универсальным языком, который объединяет представителей разных национальностей и конфессий, проживающих в регионе.
«В современное время именно культура и нравственные ценности являются главной основой нашего общества, — отмечал ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, задавая вектор развития региона как одного из главных гуманитарных центров страны. — Башкирский народ не сможет развиваться вне многонациональной семьи народов Башкортостана и России. Это многолетняя культура гостеприимного, доброго проживания жителей. Но чтобы нация сохранилась, надо сохранить ее основные элементы — язык, культуру, традиции, обычаи и определенный духовный иммунитет».
Прошедшая в Башкирии международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» за три дня собрала сотни тысяч людей – писателей и читателей. Главной особенностью праздника стало то, что впервые мероприятие охватило все муниципалитеты республики. Помощник Президента РФ Владимир Мединский, посетивший ярмарку, высоко оценил уровень организации и тягу жителей республики к просвещению.
«В четвертый раз проходит замечательный книжный фестиваль, где все жители Уфы, гости могут увидеть разнообразие книг, показать это детям. А самое главное, призываю вас: сделайте все, что от вас зависит, чтобы ваши дети читали. Только таким образом они смогут добиваться большего, когда вырастут. Только так они смогут развивать память, логическое мышление, желание познавать новое. Дайте им книгу с самого раннего возраста. Я надеюсь, эта прекрасная традиция проведения Китап-Байрама продолжится и дальше. Я с удовольствием буду к вам приезжать. Вы молодцы!» — сказал Владимир Мединский.
В Доме писателей обсудили поддержку литературы и роль литераторов в Башкирии. Глава республики рассказал о планах по развитию творческой инфраструктуры и созданию новых пространств для общения представителей искусства и молодёжи. Владимир Мединский отметил важность взаимодействия Союза писателей России с региональными отделениями и высоко оценил внимание руководства Башкортостана к литературной сфере.
Масштабный книжный форум прошел с 28 по 30 мая и объединил более 95 издательств, книжных магазинов, писателей, общественных деятелей и представителей культурного сообщества из регионов России, Беларуси и Ирана. Сама ярмарка уже превратилась в мощный бренд Башкортостана, через который вся Россия подробно знакомится с культурой нашей республики. Центральные события праздника состоялись на Советской площади.
«Книжная ярмарка „Китап-Байрам“ — это лучший ответ тем, кто говорит, что к 2030 году книг в бумажном варианте не должно быть, — отметил Павел Астахов. — Как вы обойдётесь без букваря, без азбуки, как вы обойдётесь без богослужебных книг? Книга — это наш лучший друг. Лучше читать в бумажном варианте, конечно. А писать, знаете, как приятно? Я вот жду всегда, когда моя книга выйдет: это как ребёнок, которого ты вынашивал, родил, и потом вот листаешь эти листочки, трогаешь, они шуршат. Поэтому это ощущение ничем незаменимое, это не тыкать пальцем в экран. А самые первые и главные книги — это Библия и Коран. Книга была, есть и будет всегда».
Особенностью IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» стала глубокая интеграция патриотического и исторического блока в программу мероприятий фестиваля. Патриотический блок включал в себя выставку экспонатов с передовой «СВОя война», выставку достоверной исторической литературы, изданной при поддержке фонда «История Отечества», проведение акции «Письмо бойцу СВО», показ фрагментов анимационного фильма о командире 112-й Башкавдивизии, Герое России, генерале Минигали Шаймуратове, а также лекции ведущих историков Республики Башкортостан и приглашённых гостей.
В ходе работы площадки состоялась презентация книги «Легенды спецслужб из Башкирии: очерки и документы», которую провел сам автор, председатель Совета отделения РИО в Республике Башкортостан, директор Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ Марат Марданов.
Книжная ярмарка «Китап-Байрам» показала, что формат открытого интеллектуального пространства востребован всеми возрастами — от дошкольников до представителей старшего поколения. Это создает прочный фундамент для сохранения традиций и укрепления межпоколенческих связей, о чем неоднократно говорили высокие гости столицы. Башкирия сегодня выступает живым примером того, как уважение к национальной литературе и родному языку гармонично сочетается с открытостью современным театральным веяниям и инновационным образовательным методикам.
Параллельно с литературным праздником впервые в республике развернулось «Эхо Большого детского фестиваля». На площадках театров разных регионов страны прошли показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов для детей и юношества, ставших лауреатами Большого детского фестиваля, а также творческие встречи с современными авторами и иллюстраторами, цикл мастер-классов и тренингов для детей и подростков, а также просветительские программы для представителей профессионального сообщества сферы культуры.
В Башкирии в программу вошли показы восьми спектаклей театров регионов РФ, а также шесть спектаклей государственных театров Башкортостана. В день открытия фестиваля зрители посмотрели музыкальную сказку «Маленький принц» Московского Губернского театра с народным артистом России и Башкортостана, художественным руководителем БДФ Сергеем Безруковым в главной роли.
«Поскольку недавно я получил звание народного артиста Башкортостана, особенно рад, что «эхо» Большого детского фестиваля добралось и до этой республики. Наш корабль под названием «ЭХО БДФ» побывал уже в 16 регионах – от Калининграда до Камчатки, от Карелии и Югры до Дагестана, – сказал Сергей Безруков. – Сегодня наш культурный десант высадился в Уфе. Программа насыщенная: показы лауреатов БДФ, лекции, семинары, обучающие программы для взрослых. Победителей Большого детского фестиваля всегда определяют дети – они лучше взрослых чувствуют, где фальшь, а где честный разговор. Спектакли, фильмы и книги, которые мы привезли в Уфу, уже прошли этот “детский тест”».
В рамках фестиваля организовали образовательные программы: «БДФ школа», «БДФ Кино», «БДФ Анимация», «БДФ мастерские», «БДФ Книга». 200 ребят из театральных студий прошли обучение у профессиональных педагогов, 80 менеджеров культурных институций участвовали в тренингах.
Особое внимание в эти дни было приковано к работе VI Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Уникальный проект, инициированный Каринэ Хабировой, стал площадкой для саморазвития, здоровья и поддержки женщин.
В рамках академии работала центральная экспертная площадка «Искусство и политика». Главной темой дискуссии, объединившей федеральных спикеров, политиков, социологов и деятелей культуры, стало тонкое взаимодействие между государственным управлением, социальной ответственностью и культурным кодом современного лидера.
В этом году гостьей академии стала известная певица и общественный деятель, народная артистка России и Башкортостана Анита Цой. В своем выступлении она отметила, что в Уфе в частности и в республике в целом бережно относятся к традициям.
«В вашем многонациональном регионе традиции особенно бережно сохраняются. Я это вижу каждый раз, когда приезжаю к вам. Атмосфера согласия и поддержки разных народов, которые здесь живут, она совершенно уникальна и вдохновляющая, – поделилась впечатлениями Анита Цой. – Я вчера вечером приземляюсь в уфимском аэропорту, меня встречают девушки и парни в национальных костюмах. И чудесный парень играет на национальном инструменте, который похож на длинную флейту. Я уже выучила, что это курай. Я не могу вам передать, сколько эмоций меня охватило, сразу почувствовала: я не ошиблась, это Уфа, это родная башкирская земля».
Развитие культурной среды в Башкортостане сегодня переходит из плоскости разовых акций в формат системной работы, которая охватывает даже самые отдаленные уголки республики. Успех таких проектов, как Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья», наглядно демонстрирует, что запросы общества сегодня лежат не только в материальной, но и в духовной и образовательной сферах. Комплексный подход, при котором на одной площадке встречаются ведущие медицинские специалисты, психологи, деятели культуры и искусства, позволяет создать уникальную экосистему поддержки личности. Как отмечают организаторы, за время работы проекта тысячи женщин получили квалифицированную помощь и импульс для качественных изменений в жизни, что подтверждает статус региона как территории социального благополучия.
Именно такая концентрация смыслов, событий и возможностей делает Башкортостан местом притяжения для талантливых людей, экспертов мирового уровня и всех, кто ищет гармонию в современной динамичной жизни. Наследие этих фестивалей и форумов останется в регионе в виде новых книг в домашних библиотеках, новых постановок на сценах и, самое главное, в уверенности граждан в том, что для счастливой и полной жизни созданы все необходимые условия именно здесь, на родной земле.
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