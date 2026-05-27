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16:56 (UTC+5), 27 Мая 2026

Уфа увидела Сергея Безрукова в роли Маленького принца

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня в ГКЗ «Башкортостан» прошла церемония открытия специальной программы Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ». В ее рамках на площадках театров разных регионов страны проходят показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов для детей и юношества, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля, а также творческие встречи с современными авторами и иллюстраторами, цикл мастер-классов и тренингов для детей и подростков, а также просветительские программы для представителей профессионального сообщества сферы культуры.

В Башкирии в программу вошли показы восьми спектаклей театров регионов Российской Федерации, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля, а также шесть спектаклей государственных театров Башкортостана. Перед церемонией открытия зрители смогли насладиться музыкальной сказкой «Маленький принц»  Московского Губернского театра. В главной роли народный артист России Сергей Безруков.

Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познаёт мир и учится любви и дружбе, а взрослым — философская глубина и афористичность текста.

Удивительный музыкальный контекст для сказки создали известные сочинения французских композиторов в исполнении  оркестра Московского Губернского театра под руководством Сергея Пащенко. Авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции на большом экране помогли юным зрителям отправиться в путешествие вместе с Маленьким принцем.

Что касается программы фестиваля, то в его рамках также пройдут образовательные программы: «БДФ школа», «БДФ Кино», «БДФ Анимация», «БДФ мастерские», «БДФ Книга». Также в них примут участие воспитанники детских театральных студий, педагоги дополнительного образования в сфере организации театральных студий и школьных театров, сотрудники учреждений культуры.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с Сергеем Безруковым.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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