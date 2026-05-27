Глава Башкирии встретился с народным артистом России Сергеем Безруковым

27 мая в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с художественным руководителем МХАТ имени Горького, народным артистом России и Башкортостана Сергеем Безруковым. На повестке – проведение в Уфе с 27 мая по 1 июня специальной программы Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ», худруком которого является актёр.

Радий Хабиров поблагодарил Сергея Безрукова за инициативу провести фестиваль в Башкортостане.

– Очень рады, что вы приехали. Спасибо за такой проект. Мы поддержали его не задумываясь. В нашей республике вас любят, ценят и уважают как большого артиста. А сама тема фестиваля очень добрая и важная – она посвящена детям и их талантам, – отметил Глава региона.

Сергей Безруков выразил признательность руководству республики за поддержку инициативы и рассказал, что «ЭХО БДФ» стало продолжением Большого Детского фестиваля, в рамках которого на протяжении девяти лет реализуют творческие проекты для юной аудитории.

– Ежегодно мы собираем всё лучшее, что создают для детей. Такие замечательные постановки должны видеть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Отсюда и возникла идея специальной программы «ЭХО БДФ». За эти годы фестиваль побывал во многих регионах – от Калининграда до Камчатки. И, наконец, дошёл до вашей замечательной республики, – сказал Сергей Безруков.

Художественный руководитель фестиваля отметил, что программа включает показы спектаклей, кино и анимации, а также масштабный просветительский блок.

– Это мощный культурный десант. Кроме спектаклей и фильмов, мы привозим образовательные программы для детей, педагогов и специалистов учреждений культуры, – подчеркнул Сергей Безруков.

Ранее Безруков дал интервью «Башинформу», в котором раскрыл подробности программы фестиваля «ЭХО БДФ» в Уфе.