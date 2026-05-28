В Уфе всё готово к открытию IV книжной ярмарки «Китап-Байрам»

На Советской площади по традиции раскинулись шатры различных издательств с тоннами книг в ярких обложках, выставками, работают гастрозона, зона народных ремесел и многочисленные фотозоны. Книжная ярмарка будет работать три дня, сюда можно прийти всей семьей.
Ключевые площадки праздника посвящены темам Года единства народов России, Всероссийской детской фольклориаде, теме защитников Отечества, Русского географического общества, Пушкинской карте, 235-летию русского писателя Сергея Аксакова.
— Сегодня у нас, несмотря на прохладную погоду, очень хорошее настроение, — рассказала «Башинформу» заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина. — За годы проведения книжной ярмарки это мероприятие действительно стало праздником и для жителей, и для организаторов, и для участников. Мероприятие очень многогранное, интересное. Здесь не только книги, можно, например, оформить Пушкинскую карту для детей и подростков, получить о ней всю необходимую информацию. Здесь можно узнать, как будет проходить Всероссийская детская фольклориада в Уфе. Есть инициатива объявить 2027 год Годом географии, и у нас работает площадка Русского географического общества, общества «Знание». То есть это огромное просветительское пространство для детей и взрослых. Мы всех приглашаем!
В прошлом году мероприятия книжной ярмарки посетили около 200 тысяч человек. По словам Натальи Михайловны, в этом году в события «Китап-Байрама» включилась вся республика, так что охват будет еще большим.
Председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ Дмитрий Макаров (Республика Беларусь) поделился, что приехал в Уфу как представитель всех белорусских издательств с выставки из Санкт-Петербурга. Затем белорусские книги поедут на книжный фестиваль «Красная площадь» в Москву, а потом – в Великий Новгород. Получилось целое российское книжное турне.
– У нас представлено более 20 издательств, 1100 наименований. Общий вес экспозиции 2,5 тонны, – сообщил Дмитрий Макаров. – Самое яркое издание – это книга о нашем главе государства Александре Лукашенко. В прошлом году эту книгу я вручал Главе Башкортостана. В этом году еще у нас очень интересная книжка о традиционном белорусском костюме. Всегда интересны путеводители по Республике Беларусь. Вот уникальная книжка – 2000 рецептов блюд из картофеля – все, что можно только изобрести. Белорусская архитектура – тоже очень интересная книга. «Маленькие солдаты большой войны» – это о детях, которые воевали, книга о Хатыни – это наш мемориальный комплекс. Есть книги, параллельно изданные на белорусском и русском языках – например, белорусские сказки.
Книги из Ирана также изданы специально для русского читателя.
– Мы приехали во второй раз, и в этом году у нас представлено больше литературы, – отметил представитель издательства из Ирана Хусейн Алиев. – Мы привезли детские, воспитательные книги. Всего 60 экземпляров. Наше представительство в Москве оформляет иранские книги для распространения на территории Российской Федерации, все переведены с персидского на русский язык.
Коллеги из Марий Эл приехали на книжную ярмарку не только показать и продать книги, но и провести интересные встречи с марийцами, проживающими в Башкортостане.
– Мы в Китап-Байраме участвуем уже третий год подряд, – говорит директор Марийского книжного издательства Эдуард Иманаев. – Нам здесь очень нравится, потому что в Башкортостане живёт более 100 тысяч марийцев. Вот сегодня, до открытия книжной ярмарки, у нас уже был покупатель, который разговаривает на марийском языке, и он целую охапку книг успел купить. Это очень приятно. Мы приезжаем не только продавать или выставляться, мы ещё едем сюда увидеть своих марийцев, с ними разговаривать, пообщаться по душам. Они приходят и мы разговариваем на родном марийском языке. Мы с большим ассортиментом приехали, более 200 наименований книг, есть и новинки, и которые печатались несколько лет назад. Я думаю, понравится ассортимент нашим книголюбам, и они найдут свою литературу у нас.
Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой подготовило для ярмарки более 150 наименований книг. В приоритете — новинки, есть еще пахнущие краской, выпущенные буквально позавчера. Не только жителей республики, но и гостей Башкортостана, конечно же, заинтересуют издания «Урал-батыра», их целых три. Для взрослых это два издания народного эпоса, одно в красочном подарочном варианте на башкирском, русском, английском языках и пересказ эпоса — в виде детской сказки.
Одно из главных изданий года «Сила в единстве», посвященное именному году, готовится к презентации в магазине «Китапа» с участием президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева.
В книжной ярмарке принимает участие большое количество столичных издателей — из Москвы и Санкт-Петербурга. Издательство «Универсалист» из Москвы представляет переиздания советских учебников.
– Мы участвуем уже в четвертый раз, – рассказала Екатерина Анисимова. – Это наша история. В советское время были очень хорошая подготовка и обучение. Наверное, мы все сталкивались и знаем, что такое современные учебники. А советские учебники были составлены таким образом, чтобы ребёнок сам мог, самостоятельно, открыв книгу, разобраться в теме, шло от простого к сложному и всё было грамотно составлено. Естественно, советские учебники вызывают большой интерес и пользуются популярностью.
Директор Татышлинской библиотеки Гульшат Вафина показала, какие интересные активности они приготовили для детей. Здесь ребята разных возрастов смогут посетить мастер-классы, в том числе по пирографии — выжиганию по дереву, создать яркие наряды и украшения.
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