В Уфе всё готово к открытию IV книжной ярмарки «Китап-Байрам»

— Сегодня у нас, несмотря на прохладную погоду, очень хорошее настроение, — рассказала «Башинформу» заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина. — За годы проведения книжной ярмарки это мероприятие действительно стало праздником и для жителей, и для организаторов, и для участников. Мероприятие очень многогранное, интересное. Здесь не только книги, можно, например, оформить Пушкинскую карту для детей и подростков, получить о ней всю необходимую информацию. Здесь можно узнать, как будет проходить Всероссийская детская фольклориада в Уфе. Есть инициатива объявить 2027 год Годом географии, и у нас работает площадка Русского географического общества, общества «Знание». То есть это огромное просветительское пространство для детей и взрослых. Мы всех приглашаем!

В прошлом году мероприятия книжной ярмарки посетили около 200 тысяч человек. По словам Натальи Михайловны, в этом году в события «Китап-Байрама» включилась вся республика, так что охват будет еще большим.