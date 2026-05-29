Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:07 (UTC+5), 29 Мая 2026

В Уфе представили книгу «Легенды спецслужб из Башкирии»

На международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» в Уфе состоялась презентация книги «Легенды спецслужб из Башкирии», автором которой стал директор Центра гуманитарных исследований минкульта РБ, председатель Совета реготделения Российского исторического общества Марат Марданов.

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Иван Вавилов

Героями издания стали знаменитые советские разведчики Николай Волленберг, Наум Эйтингтон, Владимир Алексеев-Железняков, Павел Корнель, Лев Маневич, Борис Гудзь, Маркус Вольф, Юрий Колесников, Рудольф Абель, Георгий Димитров, Елизавета Мукасей и Жорж Коваль.

По замыслу создателя, всех 12 героев объединяет связь с республикой, а многие факты из их биографий публикуются впервые.

Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
1 из 5
«Как вы знаете, Глава Башкирии Радий Хабиров инициировал создание „музея возвращенных имен“, и у нас зародилась идея рассказать о наших легендарных героях. Некоторые из них хорошо известны и увековечены в кинематографе, как, например, Маневич в фильме 1970-х годов „Земля, до востребования“, а о некоторых не было известно вообще ничего. Поэтому мы захотели вернуть эти имена, чтобы жители нашей республики и страны гордились этими героями.

Все они были связаны с республикой — как, например, разведчик Борис Гудзь, который родился в Уфе. Или легендарная Елизавета Мукасей из села Барятино Стерлитамакского района. Некоторые биографии начинаются с далекого 1920-го года, когда по приказу Феликса Дзержинского в республику были направлены лучшие чекисты для обеспечения порядка и стабильности, борьбы с контрреволюцией и саботажем. Кто-то был связан со столицей волею судьбы, как Лев Маневич, который работал здесь на железнодорожной станции „Уфа“.

Также в ходе исследований я обнаружил, что Рудольф Абель в годы Великой Отечественной войны посещал Уфу, работал с радиостанцией, возможно, участвовал в радиоиграх с противником, передавая врагу ложную информацию. Эти легендарные имена должны возвращаться, как возвращаются имена наших писателей, артистов, творческих деятелей, промышленников, экономистов — всех, кем гордится Россия. И в этом ряду стоят герои нашего Отечества — рыцари плаща и кинжала, кто работал во славу нашей Родины», — поделился Марат Марданов в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».

При создании книги использовались документы и материалы из архивов службы внешней разведки РФ, УФСБ по РБ и Ульяновской области, а также данные фондов Росгосархива социально-политической истории (РГАСПИ).

Ранее в Уфе презентовали книгу памяти журналиста и добровольца Эдуарда Хизбуллина.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru