В Уфе представили книгу «Легенды спецслужб из Башкирии»

Героями издания стали знаменитые советские разведчики Николай Волленберг, Наум Эйтингтон, Владимир Алексеев-Железняков, Павел Корнель, Лев Маневич, Борис Гудзь, Маркус Вольф, Юрий Колесников, Рудольф Абель, Георгий Димитров, Елизавета Мукасей и Жорж Коваль.
По замыслу создателя, всех 12 героев объединяет связь с республикой, а многие факты из их биографий публикуются впервые.
«Как вы знаете, Глава Башкирии Радий Хабиров инициировал создание „музея возвращенных имен“, и у нас зародилась идея рассказать о наших легендарных героях. Некоторые из них хорошо известны и увековечены в кинематографе, как, например, Маневич в фильме 1970-х годов „Земля, до востребования“, а о некоторых не было известно вообще ничего. Поэтому мы захотели вернуть эти имена, чтобы жители нашей республики и страны гордились этими героями.
Все они были связаны с республикой — как, например, разведчик Борис Гудзь, который родился в Уфе. Или легендарная Елизавета Мукасей из села Барятино Стерлитамакского района. Некоторые биографии начинаются с далекого 1920-го года, когда по приказу Феликса Дзержинского в республику были направлены лучшие чекисты для обеспечения порядка и стабильности, борьбы с контрреволюцией и саботажем. Кто-то был связан со столицей волею судьбы, как Лев Маневич, который работал здесь на железнодорожной станции „Уфа“.
Также в ходе исследований я обнаружил, что Рудольф Абель в годы Великой Отечественной войны посещал Уфу, работал с радиостанцией, возможно, участвовал в радиоиграх с противником, передавая врагу ложную информацию. Эти легендарные имена должны возвращаться, как возвращаются имена наших писателей, артистов, творческих деятелей, промышленников, экономистов — всех, кем гордится Россия. И в этом ряду стоят герои нашего Отечества — рыцари плаща и кинжала, кто работал во славу нашей Родины», — поделился Марат Марданов в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».
При создании книги использовались документы и материалы из архивов службы внешней разведки РФ, УФСБ по РБ и Ульяновской области, а также данные фондов Росгосархива социально-политической истории (РГАСПИ).
Ранее в Уфе презентовали книгу памяти журналиста и добровольца Эдуарда Хизбуллина.
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